新冠肺炎・1.25｜新增73宗確診　深水埗16幢大廈污水樣本呈陽性

撰文： 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-01-26 03:00

本港新冠肺炎確診數字持續高企，衞生署今日（24日）新增73宗個案，其中13宗來自封區的佐敦受限區域，至今累計達10,153宗。新增強檢疫廈有三幢，包括北角東發大廈C座、深水埗汝州街280-286A及汝州街173號；觀塘麗港城5座疑天井播毒，有10名居民及訪客、以及兩名保安染疫，E室居民撤離檢疫。

今日初步確診有60多宗，包括伊利沙伯醫院2女1男護士，其中二人正在或早前曾在治療新冠肺炎病人的隔離病房工作，另一人則居疫廈。他們發病時曾與同事吃飯，大10名護士須強制檢，兩間內科病房要暫停收新症。另，箕箕灣天悅廣場中醫師鍾金全染疫，衛生署有位醫生曾到其診所求醫，也初步確診，衞生署正追蹤其密切接觸者。

▼麗港城5座E室居民撤離往檢疫▼

確診食肆｜增10間餐廳 麥當勞、MOS Burger、兩間大家樂上榜

【01:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（25日）公布新增73宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，離島區和沙田區各佔3間為最多，到訪患者幾乎全為感染源頭不明的個案。上榜食肆包括長沙灣廣場2期麥當勞、富東廣場MOS Burger、英皇道75-83號大家樂、逸東商場大家樂等。

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強制檢測大廈｜增21幢 深水埗16大廈污水呈陽性 另2幢再檢測

【01:04】食物及衞生局公布強制檢測令，除了周一下午疫情記者會公布的布三幢大廈外，政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均強制檢測。按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性。

此外，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。

當局指任何在1月12日至25日期間，曾身處有關樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於28日或之前接受檢測。

確診大廈｜北角三廈上榜 半世紀皇冠大廈多劏房 疫情殺入長洲

【01:00】新冠肺炎疫情持續，周一（25日）新增73宗個案，其中69屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，多區都有確診個案，其中舊樓林立的北角區錄得3宗個案，當中樓齡逾50年的皇冠大廈，據報道有不少劏房，在2017年時，警方更在大廈展開掃黃行動。皇冠大廈對面、位處英皇道另一邊的恆英大廈，同樣有一宗確診。

此外，除了中產區太古城、麗港城等續爆疫；位處長洲的雅寧苑峻澤閣，亦見新增個案。至於「重災區」油尖旺區，增20宗個案，續為18區之冠，其中盛傳或需「封區」的油麻地果欄一帶，新增5宗個案，其中3宗來自順安大廈。

1月26日【00:36】麗港城5座爆疫，E室多戶居民確診，衞生署人員至凌晨仍在安排撤離E室住戶往檢疫。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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【23:40】伊利沙伯醫院3名醫護人員初步確診，院方晚上補充，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定三人之間有流行病學關連。感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中七人結果呈陰性，其餘結果待定。

院方指，由於3名護士在工作期間一直佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者，但為審慎起見，醫院正陸續安排有關病房員工及病人接受病毒測試，暫時有157名員工及107名病人已完成檢測，結果呈陰性。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院三個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

長沙灣旅遊健康中心醫生確診 關閉14日 同層兩白事辦事處停3天

【23:05】本港第四波新冠疫情況持續，衞生署今日（25日）表示，長沙灣政府合署的旅遊健康中心有一名員工確診，中心即日暫停服務，並將關閉14日；而與中心相連的火葬許可證辦事處（九龍）亦即日暫停服務，將關閉３天。此外，入境事務處亦表示，基於公共衞生考慮，轄下同層的九龍死亡登記處，亦將關閉3天。

佐敦封區｜梁卓偉評行動合格 有改善空間︰消息混亂居民不懂應變

【22:34】本港第四波新冠肺炎持續，適逢抗疫一周年之際，政府於上周六（23日）首次實施封區強制檢測，動員16個政府部門約3,000名人員，徹查逾7,000名居民，找出13宗陽性個案。港大醫學院院長梁卓偉認為，政府首次封區行動是合格，但消息混亂令居民不知如何應變，因此仍有所改善，可加快速度及完善安排。

梁卓偉認為，今次政府油麻地封區檢測的行動是合格。（資料圖片／李澤彤攝）

新冠疫苗｜復星／BioNTech疫苗獲批使用 疫苗中文取名復必泰

【22:08】新冠肺炎疫情持續一年，政府今日（25日）宣布，認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苗（即Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine )在香港作緊急使用。復星及BioNTech發稿指，疫苗的中文商品名為「復必泰」。

佐敦封區｜婆婆無飯食 少數族裔不知安排 總結：需增強資訊發放

【22:00】新冠肺炎疫情嚴峻，政府過去周末首次引用第599J章，在佐敦劃出受限區域，要求範圍內的市民留在其處所內並接受強制檢測，共約7,000名居民檢測，找出13宗確診個案。封區歷時約48小時，有哪些不足之處？



佐敦受限區域有大量唐樓，居住少數族裔和長者眾多。有社工指，當局資訊不清晰，少數族裔往往很遲才得知安排，有的今早才得悉凌晨3時半解封。當局亦未能照顧長者需要，有88歲婆婆啃麵包配罐頭魚，有居民反映致電熱線3小時後才獲乾糧。

新冠肺炎｜機組人員下月需檢疫 國泰向員工提「直踩21日」 方案

【20:10】第四波疫情持續，港府最快於下月起，要求機組人員抵港後，要接受14日酒店檢疫，並進行醫學監察7日。據了解，國泰航空今日（25日）下午向員工發出內部通知，提出一個新安排，自願參加的機組人員需在21日內，進行閉環式（closed loop）緊湊工作行程，之後便回港隔離14日，再休息14日。



有空中服務員指，根據公司指引，機組人員在外地時，不能離開酒店，新方案下即35日處於工作及隔離狀態，直言如「地獄行船更表」。

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新冠肺炎｜周三起香港入境北京 須持7天內有效核酸檢測陰性證明

【19:00】北京市政府日前公布，自後日（27日）起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定。由香港直航入境北京的旅客，必須持有7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而且由本港特區政府認可的新型冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構發出的。



港府呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。

【17:50】國泰航空表示，在2月內起，政府將會要求駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察，將嚴重影響客運和貨運服務能力，而實際影響程度則有待確定，在現階段初步評估因應新規定，或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%；每月營運現金消耗則會由目前約10至15億元，額外增加約3至4億元。

新冠疫苗｜食衞局批准使用復星/BioNTech疫苗 首批二月底到港

【17:40】食物及衞生局公布，局長陳肇始今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖在香港作緊急使用。

局方指，根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗已經完成生產程序，並在進行安全和品質測試。視乎有關測試順利完成和通過，有關疫苗預計可於二月下旬由德國運抵香港，政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。

發言人指，留意到世界衞生組織全球顧問委員會發表的聲明指出，檢視了歐洲及世衞全球數據庫的呈報死亡個案，認為個案的總死亡率及死因，都符合預期，體弱長者接種復星醫藥／德國藥廠BioNTech新冠疫苗後，死亡率並無異常增加，認為長者接種該疫苗仍然有利。

教育局為全港資助學校安裝自動感應水龍頭 取代手動式水龍頭

【17:35】教育局近日陸續向資助中學及小學發信，表示為改善資助學校衞生設施，將推行以自動感應水龍頭取代手動水龍頭的計劃，會為學校更換厠所內的手動水龍頭，現正向學校收集意見。



有校長表示歡迎，亦冀局方進一步考慮為學校更換校內飲水機，可減少細菌及病毒傳播途徑。

教育局將為全港資助學校安裝自動感應水龍頭,，以取代手動水龍頭。(資料圖片)

譚文豪茶餐廳「一日三餐」即時停業 因有確診者曾到訪

【17:30】由前立法會議員、公民黨譚文豪及其黨友林瑞華合夥開設的旺角茶餐廳「一日三餐」，今(25日)於其Facebook專頁公告指，接獲衞生防護中心通知，有確診者曾於本月14日到訪，決定即時停業，並於今晚進行全店消毒，亦將安排員工進行檢測，收悉結果前不會上班。



餐廳公告又指，非常重視員工及客人的健康，自開業以來只招待佩戴口罩的客人，有緊遵枱與枱的間距要求，客人入座前必須量度體溫，店內亦有提供消毒搓手液。

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深水埗確診數高企 下一步或封區 露宿者無助：唔會有人幫到我哋

【17:15】港府史無前例圍封佐敦兩日，逾一萬名居民「禁足」強制檢測，而深水埗早前曾被政府劃出指定檢測區域，近日確診個案持續增加，令封區消息不逕而走。記者今日（25日）在深水埗巡視，過往人流暢旺的鴨寮街、福華街都門可羅雀、熱鬧不在，不少商家都表示生意大減，對傳言封區顯得無奈。



除了商販擔心生意外，亦有區內其他人士感到憂慮。通州街公園露宿者岑先生說，公園內恆常有40至50名露宿者，「行得企得」會出去「炒散」謀生，亦有一些坐輪椅的殘障人士，一直靠社工、街坊接濟度日。他說，見到油麻地封區狀況後感到擔心，認為若是深水埗也封區，露宿者們或者連吃飯都成問題，「呢度都無得煮食。」他更擔憂有部分露宿者屬癮君子，封區後原有的「地下秩序」或會一團糟。

佐敦封區｜收30間商戶求助 有餐廳損失6萬 余德寶促每戶賠2萬元

佐敦封區｜商戶損失慘重憂污名化無人敢光顧 冀政府補貼一半虧損

【17:15】新冠肺炎疫情持續，佐敦「受限區域」於昨晚解封。於今日（25日）早上區內一帶甚為冷清，不少店舖未有營業。政務司長張建宗早前表明不會賠償予商戶。



該區商戶及排檔店主都擔心，即使區內解封後，由於「污名化」令人流難及從前，生意一落千丈，或會出現倒閉潮。



油尖旺區議會副主席余德寶與佐敦「受限區域」內的商戶見記者時表示，透過問卷調查了約30多間商戶，損失金額由4000至6萬元不等。他認為政府應每店舖賠償兩萬元，又或補貼每間商舖的一半虧損。

【17:14】張竹君表示，今日初步確診有60多宗。

確診病人在亞博館可獲免費中醫診療 出院後亦可選擇中醫復康服務

【17:05】醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，研究加強中醫參與抗疫工作，去年4月開始推行中醫門診特別診療服務，為公立醫院康復病人提供門診服務，截至今日有700名病人參與，由明天（26日）起, 會給亞博住院病人提供中醫診療服務選擇，透過由三方協作既中醫診所提供， 對象為18歲以上病人，屬免費，病人可自願參願，她稱是希望給病人多一個選擇，以舒緩病徵，但須由中西醫做臨床評估，確保是否適合接受中醫藥治療。

中文大學中醫學院副院長林志秀表示，以中醫藥為住院病人治療未正式開始，但內地中醫藥治療新冠肺炎是很平常，已成為治療肺炎重要組成部份。他指查過已發表的臨床治療文憲，中醫藥在內地經驗有效率達到90%以上，主要有效有幾個方面，包括佷緩解病人臨床症徵，包括發燒、咳、乏力等，第二可以提升治癒率、降低死亡率，並減少輕症、普通型病人惡化向重型發展。他指「清肺排毒湯」做得比較多臨床研究。

伊院3護士初步確診 三間內科病房關閉 全體醫護要檢測

【16:50】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻就伊利沙伯醫院護士爆疫補充新進展，他指昨有3名護士初步確診，其中一名護士在普通內科病房工作，另一名護士一直在隔離病房工作，第3名曾在去年12月7日至本月17日、共6星期在隔離病房工作，至1月18日才調回普通內科工作。

劉表示，醫管局十分重視這幾宗個案，已調查接觸追蹤。初步發現，第一位內科護士居住的大廈有其他確診個案，工作時無接觸確診病人，相信社區感染機會較大，患者在昨日（24日）上了一小時班後去急症室看醫生，昨日深喉唾液測試後初步診診，曾跟2同事一同吃飯，由於有工作時有穿防護裝備，因此無病人需檢疫。

隔離房護士於23日早上工作後，開始感到不適，後來有少少發燒，昨日看醫生, 做了深喉唾液測試初步確診。患者工作時有照顧確診病人，接觸病人時有穿全套合適的個人防護裝備；但有和4同事一起吃飯，因此他們需要送往檢疫；患者又同醫管局總辦事處一名文職工作朋友吃過飯，因此都需送往檢疫。

第三位護士有到隔離病房工作, 1月18日已調回普通內科內科，22日早上下班後不適，24日去急症，做檢測後亦於昨日初步確診。患者在隔離病房工作期間，有照顧確診人士, 當時有穿著合適裝備，而經追蹤後有3名同事一同吃飯，列密切接觸者；不過由於在普通內科工作時有穿着合適裝備，因此無病人需檢疫。

由於接連3宗、共9名護士需要檢疫，伊院其中兩個內科病房需要暫停收新症，有需要時會協調其他醫院分擔其他服務，盡量減低影響。劉表示，伊院勸公眾盡量避免前往該院急症室求醫，可考慮普通科門診或私家醫生求診，減輕醫院目前沉重壓力，希望市民諒解。

劉其後補充，需檢疫護士增至10人。

強制檢測大廈｜增3大廈上榜 兩幢在深水埗汝洲街 屬指定區域

【16:36】多3幢大廈要強制檢測：北角東發大廈C座，有二單位涉及3居民，他們居同一層樓，暫未找到相關關連。另深水埗指定區域有兩幢出現個案，分別為汝州街280-286A 及汝州街173號，各有一宗個案。

箕箕灣天悅廣場0101室中醫師鍾金全染疫。（黃穎津攝）

增73宗確診逾半無源頭 筲箕灣天悅廣場中醫染疫疑傳染衞生署醫生

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增73宗個案，患者由不足一個月至59歲，累計增至10,159宗。除了4宗輸入個案，其餘69宗本地患者中，有38宗感染源頭不明；佐敦受限區域有12宗，另加一名患者家人中招，總數13宗。

張竹君表示，箕箕灣天悅廣場0101室中醫師鍾金全染疫，其家人較早前發病，衛生署有位醫生曾到其診所看醫生，初步確診，於23日發病，病發傳染期要追蹤，有個別病人需要接受檢疫， 由於牽涉衞生署醫生，追蹤會拉闊少少。張指其他非傳染期人士，或非該段時間曾向該中醫求診人士，要留意自己身體，有需要要看醫生，亦鼓勵接受測試。

疑似密切接觸者的一家三口從五座步出，並帶著行李箱上旅遊巴離開。(鄭子峰攝）

麗港城5座E室須撤離 居民稱不擔心染疫 但全家會暫時搬走

【15:50】新冠肺炎疫情嚴重，藍田麗港城5座出現多宗確診個案，早前被列入強制檢測範圍。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）到場視察後表示，麗港城第五座疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。



有五座居民表示不擔心，但今日會提交第三次深喉唾液樣本，之後一家會暫時搬走。另有需要撤離的E室居民指，之前因為大廈被列入強制檢測範圍，早兩天已完成病毒檢測，但至今仍未有結果，亦未收到撤離的通知。

科興疫苗未出第3期報告 坊間倡改購國藥 港大孔繁毅：國藥都無

【15:15】港府訂購的其中一款新冠肺炎疫苗為內地科興疫苗，以滅活技術開發，原先最早本月（1月）抵港，但期望落空，而且遲遲未公布第三期臨床報告。有專家日前建議，倘科興下月中都未公布報告，就要尋求另一款同技術的疫苗。

不過港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，科興已完成研究只欠報告，值得等待其公布；又稱坊間不斷建議購買的內地國藥疫苗，其實都未公布第三期臨床報告。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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【14:37】伊利沙伯醫院今日公布，一名確診新冠肺炎病人今日離世。

一名94歲有長期病患的女病人（個案編號：9730），於本月18日因咳嗽到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診感染2019冠狀病毒病，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午四時五十九分離世。

連同該名病人，至今共有170名病人因新冠肺炎離世。

油麻地果欄一帶確診個案急增傳封區 居民備糧 冀24小時完成檢測

【14:25】油麻地一帶以窩打老道及登打士街為南北計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，政府專家顧問許樹昌日前建議政府研究是否需要封區。有該區居民認為，區內疫情的確嚴重，認為政府實施封區亦無辦法，但期望可24小時內完成全部檢測。亦有居民今特意落樓買糧食，期望政府能提早公布，可有所準備。

記者現場觀察，不少舊樓渠管情況惡劣，長出雜草。

果欄一帶面臨封區 欄商早為農曆新年入大量貨 損失難計

【14:11】近油麻地果欄一帶有23幢疫廈，涉及約70宗確診個案，早前已有專家提出，政府應研究是否需要封鎖油麻地果欄一帶區域。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。



有果欄的商販表示，臨近農曆新年會較平日入多三分二的貨，相關貨物亦已坐船來香港，難以取消訂單，涉逾百萬元，若封區損失難以估計。亦有商販表示，水果保鮮期短，若封區兩天貨物變壞或要賤賣。

佐敦封區｜解封後人流減八成 檔主棄兩箱蔬果 促政府賠償

【13:59】新冠肺炎疫情持續，佐敦「受限區域」於昨晚解封。於今日（25日）早上區內一帶甚為冷清，不少店舖未有營業。



有茶檔負責人稱，於封區前兩日生意已大減，而封區措施於周末實施後影響更大，希望政府能賠償生意額兩至三成。有菜檔檔主稱早上開檔時已棄置近兩日的來貨，料損失超過一萬元，而有檔主更稱早上人流更較平日少約七至八成，並已棄置兩箱蔬果。

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▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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麗港城5座10人中招 E單位住戶須撤離 袁國勇：或四成居民無強檢

【13:29】袁國勇指出，麗港城5座的傳播或有兩個原因。其中是16E單位在1月9日有家庭聚會。另外，該幢大廈亦有兩位保安員確診，其中一名是新填地街的居民，暫時不排除任何傳播的可能性。

【13:14】消息指，今增逾70宗確診。

【12:53】藍田麗港城5座近日錄多宗確診個案，袁國勇教授到場視察後見傳媒。袁教授指，在15樓、16樓及17樓的E單位合共有6人確診。另外19樓F室及26樓D室均有確診個案，指該廈已出現垂直傳播，估計大廈傳播或因煙囪效應及擾流效應。

政府購口罩貨不對辦 入稟向供應商索償9774萬

【12:50】政府早前向本地供應商購買3200萬個口罩，惟後來有傳媒揭發該供應商，疑用內地非醫用口罩充當日本口罩，海關就事件進行拘捕。物流署上周五（22日）入稟高等法院，指涉事供應商以及公司東主作出欺詐性陳述，追討署方已付的逾9774萬元，以及進行相關索償。

【12:18】有傳政府亦關注油麻地果欄一帶疫情，封區或會重演。九龍果菜同業商會指，現時疫情只集中在果欄周邊的大廈，而果欄並無住宅，認為若當局再度封區亦不應將果欄劃入受限區，又指午夜後全港18區售賣生果零售商和運輸工人均會聚集果欄，擔心若封區後採購人士無地方落腳。



有在佐敦封鎖區內經營年貨和海味的東主指，封區的影響遠超48小時，慨嘆該區遭標籤為「核心區」後，生意已大跌，批評政府在檢測完成後未有協助清潔和洗街等，亦無提出方案，挽回市民信心。

商會指果欄無住宅毋須封閉 憂採購人士無地方落腳

【11:48】呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目中指，果欄大部份是商舖，若要突擊圍封，商戶的損失或會相當大，他建議當局應該安排該區工作人員及居民強制檢測。



港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目中亦指，如果可以在短時間內應檢測的檢測，應檢疫的檢疫，便不需要圍封果欄。

專家稱若突擊圍封果欄 商戶損失大 可安排強制檢測

【11:20】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中指，今次首次在個別社區內，出現涉及超過百人的爆發，故認同佐敦該次的圍封行動有需要。不過，他認為若能提早在一月中實施，效果可能會更好，又估計事前或有數百人至千人撤離，將病毒擴散。

何栢良認同佐敦有需要做圍封行動 惟時機已遲或致傳播

【09:44】新冠肺炎疫情肆虐，政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，並在今日凌晨（25日）約三時半正式解除封區令，該區暫錄13宗確診個案，比率約0.17%。



呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目指，今次行動找到的個案相對少，直言陽性比例不太高，但成本效益很高，「依啲做法，似乎喺香港嚟講未必真係發揮到咁大作用。」



他又指，今次行動只是圍封了兩日，不能避免居民或可能有僭伏期，而且疫情早已向外擴散，呼籲政府若以後要做同樣行動，都要小心考慮，否則可能會浪費寶貴的檢測資源；又指源頭不明個案已遍佈各區，不能只著重一個地點，倡以流動車做檢測，若在熱點中找到一宗個案，該幢大廈都可以強制檢測。

梁子超指陽性比例低成本高 倡以流動車於熱點中找個案

▼1月25日凌晨凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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【03:41】運輸署宣布，因應佐敦指明「受限區域」作出的臨時交通及運輸安排，已經結束。上海街的相關路段已重新開放通車，北海街、西貢街、寧波街、新填地街及廟街的相關路段正陸續重新開放通車。相關的巴士路線 （包括九巴第36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴第E21X號線）及九龍區專線小巴路線 （包括第3、74及74S號線）將會於上午首班車恢復行走原有路線；封閉道路內的公共小巴站、的士上落客點、停車場及停車位亦會重新開放。

【03:38】警方設於甘肅街及南京街的兩道拉閘已收起，車路也隨即恢復通車。

佐敦封區｜政府凌晨3時許宣布解封 最後拍門找出110人逾時未檢測

【03:27】政府在凌晨3時21分公布，食衞局局長陳肇始簽署公告，撤銷佐敦受限區域的限制與檢測宣告，即時生效。現場工作人員隨即拆除行人路封條，之後才重開車路。

政府表示，原定目標是在約48小時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標，得到受檢居民、相關政府部門的工作人員及檢測承辦商同心協力，行動提早在今日凌晨零時結束。

發言人指本着「以人為本」的態度落實這次強制檢測，為受檢人士提供了多種食物取用，亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。當局稱在24日派遣很多人員 在「限制區域」內的處所，要求仍未有檢測的人士盡快去檢測，發現約有110人在限期前未有檢測，並立即安排檢測。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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確診大廈｜住所全覽 中產屋苑康怡花園、太古城、麗港城爆疫未止

【02:07】新冠肺炎疫情反覆，周日（24日）新增76宗確診，72宗屬本地個案，其中27宗屬源頭不明個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，21宗來自油尖旺區，當中5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈。另外，早前宣布需撤離C單位的金威廣場，亦再多3宗確診。

至於其他地區，列為強制檢測大廈的康怡花園N座，再多3宗確診；同屬東區的太古城寧安閣，亦有1宗確診，該大廈周日列入強檢名單。深入埗區方面，單日增6宗，其中3宗來自桂林街95號；葵青區則增7宗，全部來自不同大廈，其中長康邨康美樓再度上榜。

昨日總覽：新冠肺炎・1.24｜佐敦封區強制檢測找出13患者 午夜後未解封

佐敦封區｜許樹昌料約3000人去向未明須追蹤 果欄多確診或要封區

佐敦封區｜受限區居民落樓買飯 劏房戶：飲湯包當水、食麵包度日

佐敦封區｜檢測呈陰性者傍晚6點後可離開 全區凌晨零時解封

佐敦封區｜鄰近尖沙咀旺角周末人流下降 有一處卻有購物人龍

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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確診食肆｜增11間 油尖旺2間譚仔上榜 共3患者曾到碧街勝利魚丸

【00:50】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署周日（24日）公布新增76宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，當中逾一半位於油尖旺區；一名居於旺角富榮花園6座的患者，曾到訪3間餐廳。

此外，單日亦分別有兩間譚仔雲南米線、兩間麥當勞上榜，除了善美村至真樓麥當勞外，均位於油尖旺區。

麻地果欄一帶爆疫 近14日出現34幢疫廈 87宗確診 碧街佔近半

【00:32】新冠肺炎疫情反覆，繼政府上周六（23日）凌晨封鎖佐敦受限區域，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（24日）提出，政府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。

翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

如東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，該範圍內一共有85宗確診，涉及34幢大廈。

佐敦封區｜區議員：禁足居民憂僱主追究 果欄若封區需處理無家者

果欄一帶錄逾70宗確診 或成「封區」目標 商販：藥石亂投、攬炒

佐敦封區｜政府周六採樣深水埗大廈污水 區議員指市民憂準備封區

佐敦封區｜懲教署派非華裔人員拍門 「同鄉聽到熟悉語言感安心」

佐敦封區．採訪手記｜記者留守佐敦封區 靠一扇窗俯瞰林鄭巡視

【00:00】本港新冠疫情持續爆發，政府史無前例在佐敦封區，劃出受限區域，居民須禁足在家等候強檢測。《香港01》及其他十多間媒體的記者，留守在受限區域內採訪，直擊區內情況。

特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。記者親身體驗其中，發現有部分劏房戶未能煮食，獨居長者有送飯需要等，但担供的物資包，大部分是要烹煮的食物等。有長者向區議員反映12小時才有熱食、也有人從未得知如何取物資、幼兒無奶粉等。

至於記者如何在這44小時採訪？靠的就是房間的一扇窗，以及酒店的天台。

增76宗確診27宗無源頭 佐敦封區發現12宗個案 染疫比率0.17％

強制檢測大廈｜太古城寧安閣上榜 石蔭邨仁石樓需第二次檢測

尼籍漢兩度社區檢測假陰性 專家揭病毒量低病發首天私醫錯過檢測

新冠疫苗｜挪威長者打針後死亡 世衞指無關連 許樹昌籲毋須恐慌

▼1月24日佐敦封區第二日情況▼