佐敦封區｜收30間商戶求助　有餐廳損失6萬　余德寶促每戶賠2萬元

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-01-25 16:22

佐敦「受限區域」今天凌晨（25日）解封，「封區」兩天，商戶損失慘重。油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶今天表示，商戶重新營業首天，他在短時間內約30間餐廳和零售商戶求助，每戶平均損失2萬元，其中損失最多為一間外賣餐廳，共損失6萬營業額。 對於政務司司長張建宗昨稱「無得賠」，余德寶表示，經收集商戶要求後，他們將要求政府向受影響商戶賠償現金兩萬元，或向商戶賠償損失的一半金額，並要求張建宗與商戶會面。

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指訴求合情合理

余德寶指出，政府首次封區44小時，運用3000人力、物力，檢測7000人，最後找出13位確診者，認為確診數字反映是次檢測成效非常低，做法勞民傷財和擾民，其中受限區域的商戶損失慘重。

余德寶指，在佐敦解封後首天，短時間已收到約30間餐廳和零售商戶求助，指他們封區兩日共損失約50萬，每戶平均損失2萬元，其中損失最多為一間外賣餐廳，損失6萬元生意額，最少損失則為一間雜貨鋪，損失約4000元。

余德寶表示，經收集商戶要求後，他們將要求政府向受影響商戶賠償現金兩萬元，或向商戶賠償損失的一半金額，並要求政務司司長張建宗與商戶會面。他強調訴求合情合理，「這訴求並不是獅子開大口，只是合情合理的訴求」，「對於政府一句說冇補償，實為冷血和涼薄。明明商戶可以減少損失，但政府在封區前一直不通告商戶，令他們損失慘重。而且經濟的影響不只2日，還會影響未來佐敦區的經濟，政府絕對責無旁貸。」

政務司司長張建宗（中）視察油麻地受限區域後表示，有信心周一（25日）上午6時可解封，市民可以正常上班。（蔡正邦攝）

張建宗昨稱「無賠償」

張建宗昨天被問到能否提早解封及賠償受影響商戶，他當時承認為商戶帶來不便，但不會有賠償，希望大家體諒，「一定為商戶帶嚟不便，但無賠償喇，大家都清楚， 13個關閉行業，都係象徵式資助，我哋盡量協助。」