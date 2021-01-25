佐敦封區｜解封後人流減八成　檔主棄兩箱蔬果　促政府賠償

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-25 13:59

新冠肺炎疫情持續，佐敦「受限區域」於昨晚解封。於今日（25日）早上區內一帶甚為冷清，不少店舖未有營業。 有茶檔負責人稱，於封區前兩日生意已大減，而封區措施於周末實施後影響更大，希望政府能賠償生意額兩至三成。有菜檔檔主稱早上開檔時已棄置近兩日的來貨，料損失超過一萬元，而有檔主更稱早上人流更較平日少約七至八成，並已棄置兩箱蔬果。

佐敦「受限區域」於今日清晨解封，於早上仍有政府人員在區內大廈出入口駐守，有居民稱須出示身分證及檢測結果後才可離開。區內不少店舖未有營業，有清潔人員在場進行大清洗，而於新填地街的排檔於約10時陸續重開。

於新填地街開設生果檔的莫先生稱，由於政府未有預早通知，「啲貨擺晒喺度，佢都想通知我哋。」他於早上開檔已棄置兩箱貨品，主要為火龍果及粟米，未有計算損失金額。他又稱，淪為疫區人流大減七至八成，加上早上清洗未能開檔，對生意造成影響。

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檔主居果欄附近 對封區感無奈

政務司司長張建宗日前稱不會向商户賠償，莫先生仍希望政府賠償，「佢係官我係民，佢話事唔係我話事…你問下司長合唔合理，我係小市民有咩好講。」他居於果欄一帶，由於有傳當區或為下個「封區」地點，他坦言感無奈，希望政府若要封區應早點通知，「佢要封都唔到我話事。」

茶檔負責人梁先生希望政府賠償生意額。（鄭子峰攝）

茶檔負責人梁先生稱，由於大牌檔屬於食環署管理，於「封區」前有提早通知，暫時只須棄置麵包。不過，他稱於封區前2至3日人流已大減6成，今日亦要清潔未能營業，加上周末過往生意較好，對生意額有一定影響。他稱希望政府能補貼伙記薪水，甚至生意額的4成，又昐封區後人流可增加，「最重要係人嘅信心返嚟。」

有肉檔員工稱，肉類「日日清」故不用棄置太多貨品，惟封區兩日生意損失五萬元，希望政府賠償。

菜檔料損失逾一萬元

有菜檔外放有約10箱貨品，負責人李女士稱僅為棄置貨品的四分一，由於已一早訂購貨品，兩日來貨損失超過一萬元。她稱，今日生意大跌，開店至早上約11時多只有數名熟客光顧，「一個買兩條勝瓜，一個買八蚊嘢，冇喇！」她同樣希望政府能補償，「多少都要賠吓。」她於店內飼養兩隻貓，封區兩日貓隻斷水斷糧，令她甚為擔心，「今朝佢哋有眼淚，眼濕濕…我話：『我唔係唔要你呀，我係冇得入嚟。』」她稱，兩隻貓早上飲了一大盤水後已睡覺休息。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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至於備受關注的排檔檔主芳姐，她養的兩隻分別10歲及25歲的貓，已於昨日獲消防員救出。她稱昨日重見兩隻貓感開心，形容牠們「好乖、好有性」，若能早點獲悉封區會帶走牠們。

貓義工kaman於早上在區內到處覓貓蹤，大部分貓的情況不是太差，有些消瘦了點，但稱區內的流浪貓及店舖內的貓令她最為擔心，因部門店舖未開門，加上封區時未能在閘門外餵食。她稱，貓隻可以兩日不進食，但最憂慮斷水情況。她又稱，有部分檔主雖於封區前獲通知，但他們年紀大，加上不是居於該區，未能及時接走貓隻。