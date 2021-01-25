佐敦封區｜有區議員批評考慮不周　亦有指安排較「鑽石公主號」好

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 12:56

佐敦封區近兩日，有區議員批評政府封區如「困獸鬥」，憂區內污水渠等反成污染，又指封區期間「甩漏」多，如派發午餐肉予不能吃豬肉的少數族裔，但亦有長者收到少數族裔的食物。另外亦有區議員指，整體居民接受有關安排，相對於「鑽石公主號」，今次安排已經很好。

油尖旺區議員李傲然(左一)批評政府封區考慮不周。(資料圖片)

油尖旺區議員李傲然今早(25日)於電台節目批評，區內劏房多、有污水渠亂駁錯駁的問題，擔心污水渠等受感染。他認為，政府應撤離該區的居民，圍封只會變成「困獸鬥」。

李說，政府今次行動草率、有很多「甩漏」，例如派發午餐肉予不能吃豬肉的少數族裔，亦有長者收到少數族裔的食物，質疑政府未有考慮周詳。他批評，政府突然封區不作賠償，除了令商戶損失慘重外，基層未知會否被扣人工，擔心居民被標籤。

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鄭泳舜：有需要圍封

民建聯立法會議員鄭泳舜在同一節目中亦指，發現13宗新型肺炎個案不算少，整體居民都接受有關安排。鄭又指，相對於「鑽石公主號」，今次安排已經很好，相關部門更安排了能說少數族裔語言的員工，並設有專線接聽電話。

油尖旺區議會副主席余德寶則表示，雖然當局設立3條熱線，供居民和少數族裔查詢，但面對約7,000人，不少人都無法打通熱線，即使有人曾下樓查詢，但又被趕回上樓。