佐敦封區｜失蹤排檔貓阿十解封後已返家　檔主：兩日兩夜無嘢食

撰文： 陳蕾蕾 鄧詠中 最後更新日期： 2021-01-25 13:35

政府早前緊急宣布將佐敦一帶劃為「受限區域」，封鎖區內人士其間不得進出。新填地街海味雜貨檔主芳姐昨向警員求助，希望可以進內餵兩隻貓惟被拒，最終其中一隻貓「阿財」由消防員救出，另一隻貓「阿十」則受驚逃去失蹤。有關區域今日（25日）解封，阿十甫開門已自行返回排檔，芳姐直言尋回兩頭愛貓非常高興．今日更有街坊贈貓糧，又指愛貓「兩日兩夜無嘢食，又無水飲」非常擔心。

阿十甫開門已自行返回。（鄧詠中攝）

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芳姐表示，排檔內原有兩隻貓，包括10歲的阿十及25歲阿財，封鎖期間兩貓均被困區內，昨日有街坊聽見排檔傳出貓叫，因此向消防救助，最終將阿財救出，而今早開店時阿十已自行回來:「開道門佢就識返嚟。」她坦言一度十分擔心貓隻情況，對尋回兩貓非常高興，「兩日兩夜無嘢食，又無水飲又無嘢食」，又表示平日不少街坊會替兩隻貓購買貓糧，今日亦有街坊特意購糧送暖。對於政府未有容許進入封鎖區尋貓，她坦言「佢有佢嘅道理」，又相信日後再封該區的機會不大。

附近店舖負責人彭小姐亦是愛貓之，其店舖亦有養貓，她則表示早前從新聞得悉會封區後，已在店內準備干糧水源給10歲的貓樂樂，又指若日後仍再封區亦沒有辦法，只能預早準備糧食予貓隻。

↓↓↓解封後區內情況↓↓↓

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政府早前（23日）凌晨公布將佐敦一帶劃為「受限區域」，其間區內人士需要接受檢測，不得進出封鎖範圍，至今日凌晨終於解封。新填地街49-50號海味雜貨排檔檔主芳姐，昨日在封鎖線外向警員求助，指在封鎖區內的貓隻已斷糧斷水兩日，希望可以進內餵貓惜被拒，至下午有街坊聽到排檔傳出貓叫聲，遂通知消防破鎖救貓，成功救出貓女「阿財」並交還予貓主照顧，而檔口另一隻貓「阿十」則受驚逃去。