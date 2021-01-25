教育局為全港資助學校安裝自動感應水龍頭　取代手動式水龍頭

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-01-25 16:59

教育局近日陸續向資助中學及小學發信，表示為改善資助學校衞生設施，將推行以自動感應水龍頭取代手動水龍頭的計劃，會為學校更換厠所內的手動水龍頭，現正向學校收集意見。 有校長表示歡迎，亦冀局方進一步考慮為學校更換校內飲水機，可減少細菌及病毒傳播途徑。

教育局將為全港資助學校安裝自動感應水龍頭,，以取代手動水龍頭。(資料圖片)

新冠肺炎蔓延至今未息止，考慮公眾衞生問題，不少市民都減少接觸公共設施，或轉為輕觸。教育局亦不例外，準備為全港資助學校更換水龍頭，將現時沿用的手動水龍頭更換為自動感應水龍頭，有意申請的學校須於2月18日前，填妥表格向教育局申請，預計工程將於今年第二季展開，而工程顧問會於第一季進行實地視察。

可申請更換的包括男學生厠所、女學生厠所、男職員厠所、女職員厠所以及無障礙厠所的水龍頭，而若學校原先已安裝自動感應水龍頭但已破損或不能運作，則需繼續以現有的緊急及年度大規模修葺工程機制提交申請。

有已收到通知的小學表示有意申請，為認為有助保持衞生亦減少病毒細菌傳播。佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示，學校內去年藉暑期大維修，已更換完先設在課室內的水龍頭為自動感應式，惟餘下洗手間及其他地方尚未更換。

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冀局方亦能為學校更換校內飲水機



對於更換計劃或於今年第二季才可進行，李校長表示按目前疫情預計，相信7月前亦未能回復全日制面授課程，相信回校學生不多，即使要稍後時間才更換亦不擔心；此外，她又指，若要進一步防範細菌或病毒傳播，冀局方亦能為學校更換校內飲水機，她指不少學校仍沿用，可直接飲水水柱式水機，因此在疫情下只能圍封不再用使用，若能為學校更換為可感應水樽、垂直式水機會較佳，「現時學生即使回校，要自備飲用水，對飲水量較大的學校而言不太方便」。