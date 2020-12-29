中學推生涯自評基準　教育局前首席助理秘書長：無得規劃應彈性

政府於2014年發表的《施政報告》中提出全面在中學階段開展生涯規劃教育，然而社會上不時有聲音質疑其效用，青年發展委員會副主席劉鳴煒更曾稱：「生涯係無得規劃，透過測試鋪廿年路唔make sense。」 教育局前首席助理秘書長、教育大學課程與教學學系高級講師葉蔭榮接受訪問時直言，本港學校可透過引入與世界各國同一標準的「生涯發展自評基準」，推動全校參與，提升至另一層次。他明言，某程度上同意「生涯無得規劃」，尤其當中「規劃」的字眼不準確，學生的「發展」才是重點，課程同時應具備彈性，而非「鐵板一塊」。 王肇之中學今年起在高中學科融入生涯發展自評基準，在不同課堂內均會滲入生涯規劃元素的活動，同時減少舉辦大型講座，改以小組形式輔導，按學生興趣舉辦職業導向的相關活動。

王肇之中學在不同課堂內均會滲入生涯規劃元素的活動，按學生興趣舉辦職業導向的相關活動。（學校提供）

「賽馬會鼓掌．創你程計劃」首階段共有144間公營中學參加，近期開展的第二階段計劃參考英國的Gatsby Benchmarks，基於該藍本引入「生涯發展自評基準」至本港學界，主辦單位第一步希望先聚焦當中51間學校。上述自評基準的總體框架是希望推動全校參與，將生涯發展連繫課程，十項基準包括：

1. 穩定和清晰的生涯發展政策 2. 專業能力和領導 3. 從多元出路資訊中學習 4. 重視每位學生的個人需要 5. 學生參與和共同創建 6. 制訂升學及就業路線圖的個人輔導 7. 與學校課程聯繫的生涯發展 8. 與工作世界作有意義的接觸 9. 與高等及延續教育院校作有意義的接觸 10. 家長參與和支援

「賽馬會鼓掌．創你程計劃」引入「生涯發展自評基準」至本港學界。

王肇之中學2020年起在高中學科融入生涯發展自評基準，在不同課堂內均會滲入生涯規劃元素的活動，同時減少舉辦大型講座。（學校提供）

生涯課程融入高中學科 每半年檢視

位於大埔的王肇之中學是其中一間參與學校，近年已開始推動全校參與，將生涯課程融入高中學科，第一步先從教師專業發展著手，例如提供生涯課程培訓，並提醒教師可發掘在學科內可舉行各種類型的生涯活動，校方每半年檢視不同學科對學生升學的幫助程度。

該校升學及就業輔導組主任黃玉英說，參與計劃後更著重體驗式學習，減少舉辦大型講座，以班別小組形式，按學生興趣分組舉辦職業導向相關活動。她認為，學生喜歡走出課室，尤其是短期的工作體驗，學生會比在班房內上課更加投入，例如過往曾辦政府部門工作體驗，企會財科、經濟科學生每年組織參與年宵攤位活動等。

生涯發展輔導由中三開始

該校近年將生涯發展小組輔導提早至中三開始，黃老師解釋，原因在於中三的高中選科影響深遠，例如若學生對物理治療有興趣，則須在高中選修物理科才符合普遍相關大學課程的收生基本要求。校方會在中三時舉辦兩次類似輔導，了解學生的興趣並提供資訊，讓他們思考選科路向。

（左起）升學及就業輔導組主任黃玉英、校長鄭思宏、計劃總監葉蔭榮。（鄺曉斌攝）

校長鄭思宏認為，預早介入生涯發展元素對學生發展有利，學校的角色實際上是提供資訊，從而令他們的路向更清晰，而非只停留於「考好個試先」的想法。他認為，自評基準可提供科學數據，而作為校長的角色，主要負責提供良好的教學規劃，生涯發展的要點實際上是讓學生知道未來的各種可能性。

自評機制與世界各國採用同一制度

身兼計劃總監的葉蔭榮認為，自評機制可將生涯規劃課程提升至另一層次，由於與世界各國採用同一制度，若獲本港學校廣泛採用同一標準，便能與國際接軌，相關自評機制能更深入讓學校參考，調節各項課程活動的形式與細節。他認為，普遍香港人的適應力很強，部分學生仍要需要透過學校輔助，過往生涯規劃課程依賴升學及就業輔導組「單打獨鬥」，但實際上要如自評基準的目標一樣，透過全校學科一起肩負責任，才能達致更佳效果。

葉蔭榮認同在新高中學制下，中三的選科階段尤其重要，建議中學應由中二開始推行生涯教育。

被問及是否同意「生涯係無得規劃」的說法，葉蔭榮直言同意「無得規劃」，但他認為只是字眼上不正確。（鄺曉斌攝）

被問及是否同意「生涯係無得規劃」的說法，葉蔭榮直言同意「無得規劃」，但他認為只是字眼上不正確：「重點其實係生涯發展，課程應具備彈性而非鐵板一塊。」他認為，在社會變化越大的時期，學校越需要推行相關工作，讓學生與社會現實拉近，「每個學生都一定要有生涯教育，香港教育制度重視學術傳遞、理性主義，德育教育應該並存。」