伊院3護士初步確診　三間內科病房關閉　全體醫護要檢測

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-25 19:35

本港疫情持續，醫管局公布，3名伊利沙伯醫院護士證實初步確診，其中兩人曾於隔離病房工作，另一名內科護士，其所住大廈曾有確診個案。合共有10名同事須送往檢疫，由於各人均有穿戴防護裝備，未有病人須列作緊密接觸者。 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，目前有3間內科病房需要關閉，相信會影響急症室病人入院，呼籲公眾若有輕微病徵，可前往普通科門診求醫，免加重醫院負擔。 他又提到，由於醫院位於佐敦受限區域附近，為審慎起見，明天會安排全體員工進行檢測。

3名伊利沙伯醫院護士證實初步確診，其中兩人曾於隔離病房工作，另一名內科護士，其所住大廈曾有確診個案。(資料圖片)

劉家獻指，昨日共有伊利沙伯醫院院3名護士初步確診，其中兩名女護士分別在在普通內科病房及隔離病房工作；第三名男護士則曾在去年12月7日至本月17日合共6周期間，於隔離病房工作，隨後則調回普通內科。

他強調，醫管局重視有關個案，已調查及進行接觸追蹤。該名內科女護士昨日上班一小時後，前往急症室求診，現時初步確診。局方初步發現，其所住大廈錄得其他確診個案，該名護士工作時並無接觸確診病人，相信社區感染機會較大，曾共同用膳的兩位同事將列作緊密接觸者。由於他們工作期間，均有穿著防護裝備，沒有病人須列緊密接觸者。

另一名隔離病房的女護士，則於前天(23日)早上完成夜更放工後，開始感到不適，並有發燒徵狀，昨日證實初步確診。他指，該護士有照顧確診病人，期間有穿戴全套合適的個人防護裝備，4名曾一起用膳的同事須送往檢疫，其任職於醫管局總辦事處文職的友人亦屬緊密接觸者，同需送檢。

醫管局：各染疫醫護暫未有關連

曾於隔離病房工作6周的男護士，本月18日已調回普通內科內科，22日早上是其最後上班日。劉家獻提到，該護士有咳漱及有痰，昨於急症求醫後證實初步確診。該護士曾照顧確診人士，期間有穿著合適裝備。經追蹤後，曾共同吃飯的3名同事列為緊密接觸者。三人工作期間，均無進行霧化等高風險醫療程序。兩位曾於隔離病房工作的護士，曾於本月13日有工作交流，但均有穿著適當保護裝備，認為與流行病學上暫未有關係。

劉家獻表示，由於伊利沙伯醫院有接連3宗確診個案，共10位同事須接受檢疫，院方其中兩個內科病房，需要暫停收新症，亦會適當調動人手作支援，連同早前已關閉病房，已有3個病房暫停運作。他又提到，會留意醫院服務情況，有需要時會協調其他醫院分擔服務，盡量減低影響。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

+ 2 + 2 + 2

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼

+ 2 + 2 + 2

他呼籲，輕微病症者避免前往急症求醫，可考慮轉往普通科門診或私家醫生求診，以減輕醫院目前沉重壓力，期望市民諒解，但仍會維持接收緊急或嚴重創傷病人。 院方已進行消毒清潔。為謹慎起見，院方亦安排承辦商為院內所有職員進行檢測，相信明天可以開始安排。