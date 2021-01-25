新冠疫苗｜食衞局批准使用復星/BioNTech疫苗　首批二月底到港

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-25 18:16

本港新冠肺炎疫情肆虐，食物及衞生局局長今日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖（即Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine（BNT162b2）Concentrate for Dispersion for Injection）在香港作緊急使用。 復星醫藥／德國藥廠BioNTech準備供港的首批約100萬劑疫苗已經完成生產程序，預計可於2月下旬由德國運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。

食物及衞生局局長經參考2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會的意見，認可使用復星／BioNTech的新冠疫苗作為預防病毒的效益大於風險，並考慮病毒對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復星／BioNTech的新冠疫苖在香港作指明目的。

有關認可由今日起生效，為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，食衞局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

顧問專家委員會亦注意到一些海外國家，就接種復星／BioNTech疫苗後收到的懷疑不良情況報告。根據有關當局公布的資料，疫苗一些常見的副作用，例如發燒或噁心，可能會對一些自身已有嚴重病患、身體尤其虛弱的人士有影響。為加強疫苗資訊的透明度，顧問專家委員會就疫苗的專業建議已上載至食物及衞生局網頁（www.fhb.gov.hk/cn/our_work/health/rr3.html）。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表。

為配合疫苗接種計劃，以及監察接種有關疫苗後的任何不良情況，政府已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，就接種新冠疫苗可能出現的不良反應情況進行持續監察，並在認可新冠疫苗的安全監察提供專業意見和建議。

政府發言人重申：「政府會確保疫苗符合安全、效能和質素的要求，以及按照《規例》相關要求及程序嚴格審批作緊急使用，方會安排市民接種。我們留意到世界衞生組織全球顧問委員會發表的聲明指出，檢視了歐洲及世衞全球數據庫的呈報死亡個案，認為個案的總死亡率及死因，都符合預期，體弱長者接種BNT162b2（復星／BioNTech）新冠疫苗後，死亡率並無異常增加，認為長者接種該疫苗仍然有利。」

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