新冠疫苗｜食衞局指「有睇」其他藥廠疫苗　接種日期稍後敲定

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-19 18:25

新冠肺炎疫情反覆，新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日首次開會，通過建議在本港緊急使用復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗。立法會一個委員會今日（19日）討論相關事宜，會上有議員關注疫苗資訊透明度，亦有議員問會否就接種疫苗提供誘因，包括接種後不受限聚令所限。

食物及衞生局副秘書長(衞生)阮慧賢指，於有確實注射疫苗日子後，會公開更多資訊；被問及會否進一步採購國內疫苗，她稱政府「有睇其他疫苗」，但礙於保密條款暫不能透露。

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立法會今日召開「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」，會上民建聯葛珮帆質疑政府未有考慮進一步採購國產疫苗，認為國內有其他疫苗已有多人接種，「好多市民問點解要捨近求遠，捨易求難？」議員陳振英於會上問政府會否為接種疫苗提供誘因，如接種疫苗後可不受限聚令規限，「可以多過兩個人食飯。」立法會議員鄭松泰則指有市民、甚至醫生關心疫苗成效、審批程序等資訊，問及會否公開相關資訊。

食物及衞生局副秘書長(衞生)阮慧賢指，於確實疫苗日期時將公開更多有關資訊，而現時政府網站上亦有針對有關疫苗謠言的資訊提供。她指，於市民選擇接種前會有更多資料，讓市民可按照資訊選擇接種哪款疫苗。她指接種疫苗誘因應有科學理據，而提供誘因正正為接種疫苗的好處。對於採購國內疫苗一事，她指，「有睇緊其他疫苗」，但礙於預先採購有保密條款，難透露其他情況。

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日首次開會，通過建議在本港緊急使用復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗。（資料圖片）

會上不少議員關注接種安排，她指，由於復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗於存放有難度，傾向於18區每區設立接種中心，並將加入私家醫護人員協助，類似全民檢測時採用的模式。至於科興及牛津大學研發疫苗，則或透過公私營醫院或診所等不同方法接種。她指，現時上述兩款疫苗仍未就緊急使用提出申請。

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