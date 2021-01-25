新冠肺炎｜機組人員下月需檢疫　國泰向員工提「直踩21日」 方案

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-25 21:16

第四波疫情持續，港府最快於下月起，要求機組人員抵港後，要接受14日酒店檢疫，並進行醫學監察7日。據了解，國泰航空今日（25日）下午向員工發出內部通知，提出一個新安排，自願參加的機組人員需在21日內，進行閉環式（closed loop）緊湊工作行程，之後便回港隔離14日，再休息14日。 有空中服務員指，根據公司指引，機組人員在外地時，不能離開酒店，新方案下即35日處於工作及隔離狀態，直言如「地獄行船更表」。

政府表明會收緊豁免檢疫安排，機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天。（資料圖片）

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國泰指政府下月起要求機組人員14+7隔離方案

機組人員目前屬豁免檢疫類別，不過食物及衞生局局長陳肇始早前表示，因應全球疫情爆發嚴重，並出現多種變種病毒，在滴水不漏及嚴防輸入的大前提下，要收緊豁免檢疫安排。她指將來機組人員抵港後需要於指定酒店檢疫14天，向他們表示不好意思。



國泰今日表示，由下月起，政府將會要求駐港機師和機艙服務員，接受14天檢疫隔離及7 天醫學監察，變相21日無法工作。

「直踩21日」後在港14日檢疫、14日休假

國泰同日下午向員工發信，提及相關一事，並提出一個自願參加方案，機組人員在三周內閉環式（closed loop）工作，完成緊湊飛行行程（compact set of flight duties），接著回港接受14日隔離，及14日休假。國泰強調，相關安排只是暫時性，預期不會應用於所有航班。國泰續指，會繼續與政府商討，料本周會有進一步細節公布。

▼國泰大裁員▼

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空服員：地獄行船更表

有空中服務員指，目前仍未收到2月份更表，感到十分擔憂，預計如參加相關方案，由於「多勞多得」，收入應該會較增加，但工作量大增，擔心公司會將三周行程編得極密，加上公司規定機組人員在外地時，不能離開酒店，「5個星期一直都只係工作，同自己一個人困喺酒店」，形容為「地獄行船更表」。