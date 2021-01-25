佐敦封區｜梁卓偉評行動合格　有改善空間︰消息混亂居民不懂應變

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-25 22:37

本港第四波新冠肺炎持續，適逢抗疫一周年之際，政府於上周六（23日）首次實施封區強制檢測，動員16個政府部門約3,000名人員，徹查逾7,000名居民，找出13宗陽性個案。港大醫學院院長梁卓偉認為，政府首次封區行動是合格，但消息混亂令居民不知如何應變，因此仍有所改善，可加快速度及完善安排。

▼1月25日 佐敦解封後情況▼

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下一個封區是果欄？深水埗？

食物及衞生局局長陳肇始昨日（24日）表示，是次封區範圍外，即油麻地其他範圍，亦出現確診個案，故衞生防護中心會繼續密切監測。她指，不論果欄或其他地方，將視乎整體個案的情況再作行動，「睇下邊一種強制檢測最奏效」，意味政府或會繼續採取封區抗疫，坊間亦有傳言指深水埗將成下一個封區的地點。

梁卓偉認為，今次政府油麻地封區檢測的行動是合格。（資料圖片／李澤彤攝）

促政府要當機立斷：你應該走喺疫症之前

近日有不少專家建議政府下一次行動須縮短通知的時間，以避免居民有時間準備離開。梁卓偉接受無綫新聞訪問時表示，今次政府油麻地封區檢測的行動是合格，但安排上可設計得更好，時間上處理得更快。他舉例，例如在封區前24小時，已有不少消息傳出，令消息出現混亂的情況，或導致當區居民不知道應如何應變，甚至在封區前離開。因此他建議政府，要清楚明白目標是甚麼，不要等到傳播鏈繼續擴大，甚至傳至第四代才有所行動，「你應該走喺疫症之前。」

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