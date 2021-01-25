佐敦封區｜紅十字會提供心理支援及派防疫用品　逾200市民受惠

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-25 19:08

油麻地及佐敦一帶疫情持續蔓延，因應當區居民面對嚴峻疫情，影響日常生活及身心健康，香港紅十字會昨日及今日（24及25日）派出職員及義工到油麻地及佐敦一帶，為受影響人士提供即時心理支援服務、健康及防疫資訊、派發抗疫用品及相關小冊子，了解弱勢社群需要，已有超過200名市民受惠。

紅十字會訪問了油麻地區的清潔工友陳女士和黃女士（化名），二人坦言對於工作地點被劃為受限區域感到十分擔心及無奈，又指自疫情開始，她們的工作量與日俱增，但仍十分自豪能夠為社區衛生出一分力。雖然她們住在區外，購買口罩、食物、日用品沒有問題，但百物騰貴，亦擔心疫情隨時在自己所住的社區爆發。

另外，有少數族裔向紅十字會義工表示，他們的居住地點或商舖與受限區域只是一街之隔，指現時的健康資訊缺乏少數族裔語言，幸有少數族裔義工以外展教育方式提供心理、健康及防疫資訊。

此外，紅十字會亦繼續為有需要的市民提供熱線服務，包括心理支援服務 「Shall We Talk」。此服務由臨床心理學家及已受訓的心理支援服務義工提供，所有個人資料及內容均會保密。另有「健談健問」社區健康教育熱線服務，由該會已受相關訓練的職員解答有關查詢，並由該會註冊護士提供專業支援。