佐敦封區｜港台嚴厲譴責食物包報道遭抹黑：堅持尊重事實

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-25 19:39

佐敦「受限區域」封鎖期間，多間傳媒逗留採訪，並圖文並茂就政府派發的食物包作報道。港台新聞部日前於Facebook專頁上載的新聞手記，有網民質疑其報道帶有誤導，批評港台刻意不顯示其罐頭頂部拉環，以暗批政府安排不周。網民又上載對照圖，獲不少建制派中人轉載，包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北，以及勞工界議員陸頌雄等。 港台今(25日)發新聞稿，表明嚴厲譴責針對新聞部一則於臉書帖文的抹黑指控。港台機構傳訊及節目標準組表明，「新聞部日前於油麻地佐敦受限區域內的一則報道，均是事實陳述」，又指一直堅持尊重事實，不偏不倚作中肯報道。

港台新聞部一則關於「受限區域」食物包的採訪手記引來風波。(港台視像新聞FB專頁截圖)

港台視像新聞FB專頁於前日發帖，上載一篇題為「傳媒身處受限區域 受檢後獲發物資袋惟未能煮食」的採訪手記，內文講述傳媒在規例生效時身處「受限區域」，須入住圍封範圍的賓館，又談及政府物資派發安排。手記提到，各人所獲物資各異，港台記者則獲分發即食麵、散裝通心粉、罐頭及粟米粒，同時指賓館未有罐頭刀及煮食工具提供，附上照片說明。網民留言呈兩極，有人不齒政府「離地」，未有顧及劏房居民及非住客情況，亦有人向記者打氣；但另一邊箱，有不少網民則著眼討論罐頭設計。



與此同時，有網民上載其他居民照片對照，該圖可見罐頭設有拉環，質疑港台刻意將罐頭「橫臥」，不顯示其罐頭頂部。該對比圖於藍絲圈內廣為流傳，另獲不少建制派轉載，其中港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北，以及勞工界議員陸頌雄等人，亦於社交媒體中質疑港台報道「惡意抹黑」。

政府展示派予受封鎖影響居民的物資樣本。（胡家欣攝/資料圖片）

翻查網上資料顯示，港台帖文上載的茄汁沙甸魚、鮮茄汁焗豆罐頭，屬於菲律賓品牌，其Facebook專頁可見，大部分同款罐頭設有拉環，但包裝左側會顯示「Easy Open (容易開啓)」字樣，但部分較早期上載照片可見，其罐頭仍須使用罐頭刀始能開啓；至於午餐肉罐頭，則屬中國梅林牌，同樣不設拉環。此外，罐頭欠工具之下難開的情況，其他傳媒亦有報道提及。