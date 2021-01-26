確診食肆｜增10間餐廳　麥當勞、MOS Burger、兩間大家樂上榜

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-26 01:35

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（25日）公布新增73宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，離島區和沙田區各佔3間為最多，到訪患者幾乎全為感染源頭不明的個案。上榜食肆包括長沙灣廣場2期麥當勞、富東廣場MOS Burger、英皇道75-83號大家樂、逸東商場大家樂等。

無源頭患者曾到沙田大越越南餐廳、九份•十分

新上榜的食肆中，佔3間位於新界沙田區，其中一名31歲男患者（編號︰10106），為無源頭個案，於1月22日發病，居於元朗喜利大廈。他曾到沙田花園城1期大越越南餐廳、河畔花園九份•十分。

而另一名47歲的男患者（編號︰10139），亦是無源頭個案，於1月22日發病，居於沙田愉翠苑愉勤閣，曾到訪愉翠苑街市的茶記一加一，以及長沙灣廣場2期麥當勞。

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第10001患者曾到愉景灣D'Deck

亦有3間上榜食肆位於離島區，其中一名38歲女患者（編號︰10001），為有關連個案，於1月21日發病，居於坪洲坪麗苑，曾到訪愉景灣D'Deck 海岸餐廳 。

另外兩間離島區的食肆則位於東涌，其中一名67歲女患者（編號︰10155），為源頭不明個案，於1月22日發病，居於東涌裕東苑喜東閣，曾到訪富東廣場MOS Burger。

而另一名61歲男患者（編號︰10156），亦是源頭不明的個案，於1月23日發病，居於天水圍天恒邨恒健樓，曾到訪逸東商場大家樂。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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單日內兩間大家樂上榜

至於港島區亦有一間食肆上榜，該名45歲的女患者（編號︰10150），為源頭不明個案，於1月14日發病，居於北角皇冠大廈，曾到訪英皇道75-83號大家樂。若連同上一名患者的行蹤，即單日內共有兩間大家樂上榜。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

最後九龍方面，上榜的食肆共有3間，除了上文提到的長沙灣廣場2期麥當勞，另兩間分別位於油尖旺及黃大仙。其中一名66歲男患者（編號︰10081），為源頭不明個案，並無病徵，居於土瓜灣九龍城道184號，曾到訪油尖旺文蔚街13-15 號的文利餐廳，該餐廳位置上接近佐敦的「指定強制檢測區域」。

另一名62歲男患者（編號︰10128），亦是源頭不明個案，並無病徵，居於鑽石山鳳德邨黛鳳樓，曾到訪鳳德邨商場榮基牛雜粉麵。

此外值得注意的是，名單上亦列有深水埗的長沙灣政府合署，以及東區天悅筲箕灣廣場。衞生署周一晚曾表示，長沙灣政府合署一樓的旅遊健康中心（九龍），有一名員工確診，並指他於1月18日求醫時，曾接觸一名今日確診的患者。同時，衞生防護中心傳染病主任張竹君亦於同日指，在天悅廣場工作的中醫師鍾金全確診，有一名初步確診的衞生署醫生曾向鍾求診。

翻查資料，相信名單上一名67歲男患者（編號︰10157），有可能是中醫師鍾金全。他於1月23日發病，為有關連個案，居於東涌裕東苑喜東閣。而該名曾到長沙灣政府合署的男患者年齡35歲（編號︰9968），為有關連個案，於1月21日發病，居於深水埗長沙灣道171號，但未知是否有關連。

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