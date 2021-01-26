新冠肺炎｜麗港城5座疑有百人未遵強檢令　區議員指數據或未更新

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 11:37

新冠肺炎疫情嚴重，藍田麗港城5座出現多宗確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場視察後表示，指大廈疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。 當區區議員李煒林今日（26日）出席電台節目時指，由於D及E單位共用同一天井位置，若D室未來連續有數宗確診個案，料有機會要撤離。對於有指麗港城5座只有400多人接受強制檢測，惟住戶人數預計有600至700人，李煒林表示，據他了解，有近9成居民已做檢測，上述數據或只計及檢測中心數字。

麗港城第五座疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。(鄭子峰攝）

李煒林指，在晚上約11時，政府派車接走E室居民，約凌晨2時全數撤離。他指，第五座E室有數戶已離開，需要撤離的約有20多戶。

強制檢測數據料未更新

袁國勇昨日曾指，第五座接受強制檢測的人數低於居民總數，直至本月21日，只有463人檢測，但居民數目應在640至770多人之間，反映檢測與居民數目不相同。

李煒林表示，根據他掌握的資料，有近9成居民已做檢測，上述數據只是到檢測中心接受檢測的人數，約有160人領取了深喉唾液的檢測包，亦有人到私家診所及醫院做測試，料部門提供數據予袁國勇時太倉卒，相信會有新的數據。

食物及衞生局局長陳肇始，在同一節目回應事件時亦指，強檢屬法例要求，民政事務署有留意有否住戶無檢測，認為比率不算多，相關部門會按法例跟進。

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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麗港城5座D室或有機會撤離

李煒林又說，麗港城有不少住戶會打通兩個單位，對於E室需要撤離，有F室住戶表示擔心。李又指，他昨日有份與袁國勇一同開會，由於D及E單位共用同一天井位置，故若D室未來連續有數宗確診個案，料亦有機會要撤離。