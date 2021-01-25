麗港城5座10人中招　E單位住戶須撤離　袁國勇：或四成居民無強檢

撰文： 孔繁栩 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 16:00

本港新冠肺炎疫情持續，藍田麗港城5座最近有9名住戶確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、衞生防護中心總監黃加慶及環保署等人今早（25日）上樓視察。 袁國勇指5座暫時有10名住戶確診，另曾有2名保安員染疫，當中一人居於油麻地新填地街；15至17樓E單位疑有垂直播傳，亦不排除有煙囪效應或擾流效應，因此大廈E單位居民須要撤離。袁又提到，大廈早前已進行強制檢測，但推算有約200至300人沒有參與，佔居民人數比率介乎三至四成。

1月25日，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到爆疫的麗港城5座視察。（鄭子峰攝）

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16E月初有家庭聚會 疑染疫人客傳4人

袁國勇視察後指出，麗港城5座多個樓層單位都有人確診，分別為16E有4名、15E有1名、17E有1名，另19F有1名，而26D有3名。他指疫情爆發有兩個可能性，其中16E本月9日有家庭聚會，當中一名非住戶參與者其後確診，有可能因此感染全家；另外5座曾有兩名保安員確診，其中一人是居住新填地街，有可能經共用空間傳播。

廚房去水位置改傭人房U型氣隔無水

袁續指，5座傳播途徑有多個可能性，其中15至17樓E室或有垂直傳播，初步視察大廈喉渠保養良好，但有兩個單位的U型氣隔乾涸，其中一個是確診單位；亦有單位將廚房去水位置改建成傭人房，U型渠同樣無水；另外他曾進入一個空置數月的單位，即聞到「廁所味」。

10名確診住戶中，有4名是外傭，當中3人是印傭、1人是菲傭。袁指外傭在廁所及廚房做家務清潔十分接近天井位，甚至會在旁邊睡覺，或增加感染風險。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（25日）到藍田麗港城視察。（王潔恩攝）

天井致有煙囪或擾流效應

袁又指出，大廈可能有煙囪效應，由於D及E室為同一個天井，空間較深，令受污染的空氣被困，如有住戶確診，暖空氣會經抽氣扇抽上高層；袁亦不排除大廈有擾流效應，或令病毒流上頂樓而影響26樓。

袁表示，會將麗港城5座全棟E室單位住戶撤離，由於有住戶將E及F單位打通，部份F單位都要撤離，但現階段未知涉及多少單位，需待管理處核實。袁又指，推數5座有648至774名住戶，但早前強制檢測僅463人參與，反映不少人沒有檢測，比率介乎三至四成。他呼籲須強制檢測的市民，為了自己及家人，應盡快去做檢測。

至於居新填地街的確診保安員，袁認為如不控制當區疫情，可能會擴散多區，正如「封區」一樣，如果做得早被斥擾民，做得遲被指後知後覺。

係好難平衡，希望市民體諒，控制疫情係唔容易，好似行鋼線咁，難以找出平衡。 袁國勇

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼