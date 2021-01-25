麗港城5座E室須撤離　居民稱不擔心染疫　但全家會暫時搬走

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 16:41

新冠肺炎疫情嚴重，藍田麗港城5座出現多宗確診個案，早前被列入強制檢測範圍。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）到場視察後表示，麗港城第五座疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。 有五座居民表示不擔心，但今日會提交第三次深喉唾液樣本，之後一家會暫時搬走。另有需要撤離的E室居民指，之前因為大廈被列入強制檢測範圍，早兩天已完成病毒檢測，但至今仍未有結果，亦未收到撤離的通知。

疑似密切接觸者的一家三口從五座步出，並帶著行李箱上旅遊巴離開。(鄭子峰攝）

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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袁國勇宣布麗港城五座E室需要撤離後，有清潔工在五座及六座的大門對出洗地，之後疑似密切接觸者的一家三口從五座步出，並帶著行李箱登上旅遊巴離開。

住戶：近年無人清理沙井

住在第五座H室的黃先生直言不擔心，「使乜咁驚，自己做好自己咪得。」不過，他稱現時打算再做第三次檢測，然後與家人搬離，打算過一段時間才回家。他又指，大廈的衛生情況無異，但近年無人清理沙井。

麗港城第五座疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。(鄭子峰攝）

強制檢測未有結果

李太住在E室，即是須撤離的住戶之一。她得悉大廈或涉及垂直傳播後，坦言很擔心。她說，家中有十歲小童，受疫情影響之前已很少外出，「一個星期只落去一至兩次。」她又指，之前因為大廈被列入強制檢測範圍，早兩天已完成病毒檢測，但至今仍未有結果。

李太表示，知道要檢疫後，便馬上外出賺買洗潔精及床單，打算在檢疫中心使用，但至今未收到通知。

李太住在E室，稍後將要撤離，她坦言很擔心。(鄭子峰攝）

未收到任何指示

梁小姐同樣住在E單位，暫未知要去那個檢疫中心，只知道要收拾行李。她表示，管理處只叫她留下聯絡電話，然後回家等候。

袁國勇今日會見傳媒時指出，麗港城5座的傳播或有兩個原因，其中是16E單位在1月9日有家庭聚會。另外，該幢大廈亦有兩位保安員確診，其中一人是新填地街的居民，暫時不排除任何傳播的可能性。

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