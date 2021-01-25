確診大廈｜住所全覽　中產屋苑康怡花園、太古城、麗港城爆疫未止

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-25 02:38

新冠肺炎疫情反覆，周日（24日）新增76宗確診，72宗屬本地個案，其中27宗屬源頭不明個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，21宗來自油尖旺區，當中5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈。另外，早前宣布需撤離C單位的金威廣場，亦再多3宗確診。 至於其他地區，列為強制檢測大廈的康怡花園N座，再多3宗確診；同屬東區的太古城寧安閣，亦有1宗確診，該大廈周日列入強檢名單。深入埗區方面，單日增6宗，其中3宗來自桂林街95號；葵青區則增7宗，全部來自不同大廈，其中長康邨康美樓再度上榜。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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佐敦受限區域增5宗個案

根據衞生防護中心的列表，油尖旺區新增21宗確診個案，5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈，分別為吳松街5號、新填地街45A號及德利樓，當中吳松街5號佔3宗個案。另外，位處指定區域、早前有多宗確診，一度需撤離C單位住戶的金威廣場，亦單日增3宗確診。同屬指定區域的，另有仁賢大廈增1宗確診。

深水埗區方面，單日增6宗，其中位處深水埗指定區域的桂林街95號，新增3宗個案；同屬範圍內的南昌街84號亦增1宗。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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至於其他地區，在港島方面，東區增6宗個案，其中3宗來自早前列入強檢名單的康怡花園N座。另外，太古城寧安閣亦增一宗，並被列入強檢名單。鄰近的筲箕灣，南康街17號麗怡苑及東熹苑華熹閣各有一宗。

中西區則增4宗，不過其中3宗來自酒店，另一宗則為盈基花園桃李閣。在九龍，觀塘區亦多4宗，2宗來自麗港城5座，同屬強檢大廈。

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▼近14日患者住所及行蹤▼

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長康邨康美樓再上榜

新界方面，葵青為全日第二多個案的地區，新增7宗，全部來自不同大廈，不過當中包括去年2月需疏散過百名居民的長康邨康美樓，單日增一宗個案。西貢區方面，新增6宗個案，其中3宗來自君傲灣3座；元朗區多5宗，其中2宗來自天耀邨耀華樓；荃灣區則增4宗，全部來自安康大廈。