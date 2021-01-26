新冠肺炎｜許樹昌相信油麻地果欄一帶要強檢　若參與率高未必封區

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-26 11:40

新冠肺炎疫情肆虐，政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，至昨日凌晨（25日）正式解封。政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌早前曾表示，若果欄確診個案增加，應考慮擴大「受限區域」範圍。 許樹昌今日在電台節目中說，相信果欄一帶會做強制檢測，認為若居民參與率高，料政府未必選擇封區。他指，根據上次經驗，若強制檢測參與高，但疫情在該區持續擴散、污水樣本持續不正常，相信政府才會考慮封區。

政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌。（資料圖片）

許樹昌說，在果欄附近一帶，該區已有約70多宗確診個案，涉及約20幢大廈。他相信該區一定做強制檢測，又指若居民參與率高，料政府未必每次都會封區，若強制檢測參與率達9成多，料已可找到大部份隱形傳播鏈，若自發參與率高，政府未必會強行圍封。

許樹昌解釋，在10日前開會，曾向政府提議在佐敦一帶配合「居家令」，當時官員認為居民檢測參與率高，亦擔心有劏房的環境已被污染，但之後個案不斷增加，污水樣本亦不正常，故最後決定加入「居家令」。他認為，根據過去經驗，若強制檢測參與高，但疫情在該區持續擴散、污水樣本持續不正常，相信政府才會考慮封區。

他又認為，若只靠檢測，市民仍可上班或外出，故認為配合「居家令」效果才會最好，但要視乎範圍大小及檢測時間等。

油麻地果欄一帶近日出現多宗確診個案。（資料圖片）

陽性比率0.17%不低

許樹昌表示，當局48小時內檢測了約7,000人，在時間上有效率。他又指，今次行動的陽性比例有0.17%，認為比例不低。不過，他稱若更早執行，效果或會更好，早前該區只有約20幢大廈有人染疫，但後來一周後，已增加至50多幢，而且今次事前走漏風聲，都會影響行動效果。

他又說，理論上將居民撤離會較封鎖好，但承認未必有大量檢疫單位。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

+ 2 + 2 + 2

可考慮重開人少的室外運動場地

對於現時有否條件重開晚市，許指，近日的確診數字仍然高企，反映社區有不少隱形傳播鏈，若有人群聚集，甚至要脫口罩，擔心會增加風險。他又認為，可考慮重開人少的室外運動，如網球、羽毛球等。至於足球和籃球等隊際運動，因涉身體接觸，暫時不宜放寬。

許又指，因未知那款疫苗才是有效，故原則上每個平台都應選購一款疫苗。他說，若科興疫苗有問題，都應購買另一隻滅活疫苗，但強調同樣需要第三期數據，國藥疫苗同樣暫未有相關數據。