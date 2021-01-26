有自資體育總會未制定反性騷擾政策　平機會：情況不理想

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-26 11:44

平等機會委員會發現，至去年10月，本港9成體育總會有制定反性騷擾政策或行為守則，情況較以往有顯著改善。 平機會行政總監(營運) 朱崇文今日（26日）出席電台節目時指，仍有自資體育總會未有制訂相關政策，認為情況不理想。他指，礙於資源、人手、規模等的限制，自資體育總會或較難跟上受政府資助的總會，有總會甚至只得一名員工，故平機會將在3月舉辦研討會，讓他們理解如何寫入相關政策。

平機會早前公布研究，發現9成體育總會已制定反性騷擾政策、行為守則。（資料圖片/黃詠榆攝）

朱崇文說，平機會在2014年及2018年曾進行兩次調查，當時只有不足4成的體育總會有相關政策。他說，香港有79間體育總會，其中60間是政府資助，今次發現，由政府資助的60間體育總會中，已全數寫入相關政策；另外19間自資的體育總會中，則已有11間制訂相關政策及守則。

不過，朱崇文表示，仍有自資體育總會未有制訂相關政策，認為情況不理想。他解釋，這與政府的政策息息相關，由於政府去年修訂了資助審查制度，當中加入了兩項要求，包括要有反性騷擾政策，而有關政策亦要具備透明度。因此，該60間受政府資助的體育總會已「跟足」。

相反，自資體育總會可能礙於資源、人手、規模等的限制，較難跟上受政府資助的體育總會，有自資總會甚至只得一名員工。他說，平機會將在3月舉辦研討會，讓他們理解如何寫入相關政策。