黃錦星：佐敦13患者與大廈污水檢測一致　正每日監測深水埗及果欄

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 13:37

政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，至昨日凌晨（25日）解除封區令，找出13宗確診個案。環境局局長黃錦星今日（26日）表示，事後檢視早前進行的大廈污水檢測呈陽性地點，發現與13名確診者住所位置吻合，反映污水監測靈敏度高，形容港府以污水檢測結果要求強檢的要求是「領先全球」。 他又說，污水監測計劃由港大、環境局、環保署及渠務署合作，監測病毒分佈情況，因最近油尖旺出現疫情，故當局已在當區及周邊位置採污水樣本進行監測，包括深水埗、油麻地果欄等，以找出隱形患者，輔助政府整體抗疫。他透露，政府正與私人承辦商及化驗所溝通，或為他們購入儀器，將來為大廈提供自願污水監察服務。

環境局局長黃錦星。（資料圖片）

設溝通機制每日監測污水情況

黃錦星今早出席電台節目中，談及污水監測新冠肺炎的計劃情況。他表示，政府與大學團隊已建立污水樣本檢測的溝通機制，每日政府會收到新的污水樣本化驗數據，若個別大廈或街區（city block）的污水檢測呈陽性，食衞會考慮出強制檢測令，由於最近確診者較以往快出院回到社區，故當局會將污水樣本結果與確診者大廈名單配對以作調整。

污水陽性列強檢做法「領先全球」

佐敦封區找出的13名患者，黃錦星稱，當局事後檢視發現，13名患者與早前大廈污水檢測結果呈陽性地方吻合，反映污水監測靈敏度高，他形容，港府以大廈或街區的污水檢測陽性結果，考慮是否發強制檢測令的做法是「領先全球」，能令政府對高危地區的病毒分布及情況有所了解，作通盤考慮。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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近日在深水埗、油麻地果欄位置採污水檢測

油麻地佐敦一帶近日出現確診，黃錦星說，當局已在當局及周邊區域，包括佐敦的舊區西面、北面、南面，深水埗及油麻地果欄位置採污水樣本作檢測。至於實際採樣須視乎大廈沙井位置？他舉例指，早前黃大仙彩雲邨是在每幢大廈採樣，但油麻地舊樓多，每幢樓宇層數及住戶人數較少，故在後巷最後一井，一次過收集十多幢樓的樣本，即平均每一樣本雖來自多幢大廈，但涉及的人數比一般整座大廈人數更少，只有數百人。

每日可處理20個採樣點 涉及數以十萬計人口

至於可否進一步擴大污水檢測？黃錦星表示，政府近期已將污水檢測能力雙倍，重申現時檢測能力並不弱，當局每日可處理20個採樣點，而每個污水樣本隨時來自數以千，甚至萬計的人士，即每日污水檢測量可涉及數以十萬的人口。

政府或為私人承辦商購儀器 將來大廈可自願參與污水監察

但黃錦星承認污水監測存在限制，因採樣時間是每早8時至11時，故採取的是當時污水及渠道殘留物，而港大實驗室每日能檢測的樣本數目及現場採樣儀器數目均屬樽頸位，他透露，政府正與私人承辦商及實驗室溝通，或為他們訂購機器，將大學研究方式轉移至企業，以擴大檢測能力，將來有興趣參與自願污水監察的大廈及業主可聯絡私人承辦商或實驗室。

他又說，2020年中疫情緩和時，政府除了考慮追蹤個別屋邨或樓宇外，亦會在污水處理廠及中下游沙井設點，監測更大範圍，但現時須追蹤高風險社區，未來若擴大檢測能力，可在關注區域恆常設點監測疫情。