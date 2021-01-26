強制檢測大廈｜深水埗暴增18幢　貨車司機憂「封區」手停口停

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-26 13:34

第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，被列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈的污水樣本監測持續呈陽性，疑有隱性帶病者出現，涉及樓宇遍布長沙灣道、鴨寮街等。 有居於鴨寮街的貨車司機指，擔心疫情惡化，一旦封區便會「手停口停」；亦有長沙灣道居民指，由新聞看到大廈被列要求強制檢測，故偕家人前來檢測站，又指不太擔心。

▼1.26楓樹街遊樂場流動採樣站情況▼

政府今日（26日）凌晨就強制檢測公告刊憲，共21幢大廈納入強制檢測，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈「上榜」原因，是因污水樣本監測中，持續有樣本呈陽性。

記者今早到楓樹街遊樂場的流動採樣站視察，檢測站甫開門，已有幾十人排隊輪候檢測，位於球場門口的宣傳版，亦貼有強制檢測公告大廈告示。

居於鴨寮街的蘇先生指，擔心疫情惡化，一旦封區便會「手停口停」。（黃詠榆攝）

居於鴨寮街的蘇先生指，一早經區議員告知，得知大廈的污水樣本呈陽性，被列入強檢範圍。蘇先生任職貨車司機直言擔心封區，一旦封區禁足便會「手停口停」，「唔開工就無收入」，他又認為政府早前封鎖佐敦2日的做法較倉卒。

另外，有鴨寮街居民批評，封區做法較「勞民傷財」，「可能係有少少效，但個成本太大」，尤其深水埗區有大量長者。他期望，如政府有意在深水埗推行封區，就應及早準備。

朱先生通宵工作後前來檢測。（黃詠榆攝）

居於長沙灣道的朱先生通宵工作後，今早在新聞看到大廈被列要求強制檢測樓宇，故偕家人前來檢測站。朱先生說，不太擔心染疫，亦不太擔心政府封區，「封2日都唔係好影響」。他坦言，不會因有機會封區而刻意儲糧，亦明白政府難以提早預告封區行動，「早啲講，啲人就執晒嘢走」。

除了受強檢令限制須強制檢測的市民，亦有深水埗居民前來自願檢測。於機場工作的關小姐表示，雖然居住的大廈沒有確診個案，但為保障自己安全，由疫情至今，已檢驗近30次，大約每周都會做一次檢測，「早啲化驗早啲醫」。她又指，平日家中會「儲糧」，一次過買一星期餸，故不太擔心封區。