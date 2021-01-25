深水埗確診數高企　下一步或封區　露宿者無助：唔會有人幫到我哋

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-25 18:08

港府史無前例圍封佐敦兩日，逾一萬名居民「禁足」強制檢測，而深水埗早前曾被政府劃出指定檢測區域，近日確診個案持續增加，令封區消息不逕而走。記者今日（25日）在深水埗巡視，過往人流暢旺的鴨寮街、福華街都門可羅雀、熱鬧不在，不少商家都表示生意大減，對傳言封區顯得無奈。 除了商販擔心生意外，亦有區內其他人士感到憂慮。通州街公園露宿者岑先生說，公園內恆常有40至50名露宿者，「行得企得」會出去「炒散」謀生，亦有一些坐輪椅的殘障人士，一直靠社工、街坊接濟度日。他說，見到油麻地封區狀況後感到擔心，認為若是深水埗也封區，露宿者們或者連吃飯都成問題，「呢度都無得煮食。」他更擔憂有部分露宿者屬癮君子，封區後原有的「地下秩序」或會一團糟。

通州街公園一直是深水埗露宿者聚集的地方。下午時分，迴廊下已經有超過20名露宿者聚集，地上滿是床鋪、被褥，不少露宿者正在食用他人接濟的食物包。

45的岑先生在通州街公園露宿已經兩、三年，他透露入夜後，這裡大約有40-50人露宿。他平時靠「炒散」搵食，做一些清潔的工作，目前工作範圍並不在深水埗區內。對於封區傳聞，他則連連嘆氣，「擔心呀，尤其見到油麻地嘅情況，如果呢度都封，唔知點算好。」

露宿者：政府派公仔麵都無用

他說，露宿者們沒有煮食工具，雖然封佐敦時，政府曾派發罐頭、公仔麵等食物，但對他們來說並不適用，「呢度有啲人坐輪椅架，可能都無得出去排隊領。」

他說，自己並不在深水埗返工，擔心突然封區會無法返工，「我哋瞓街啫，都有工返架。手停口停，會好麻煩。」

露宿者岑先生對深水埗封區傳言感到擔憂，指若是封區會十分無助。 16福華街賣利市封的店家，指一早都未有做到幾單生意。（袁澍攝）

另一方面，岑先生亦擔心一旦封區，露宿者的「地下秩序」會陷入混亂，尤其露宿者中不乏有癮君子，封區後如果犯毒癮，他們的脾氣會很暴躁，互相之間或會出現肢體衝突，「雖然話封區會有差人，搵佢哋幫？佢哋幫得到我哋咩？我哋就好似被揼低喺度，無人理。」

他說，不指望政府能在封區時照顧到露宿者，但希望政府若要封區，可以提早通知，讓露宿者起碼有時間儲備一些食物，而自己則可能會選擇第二區暫避，以免影響工作。

另外，油麻地佐敦一區域封區後，深水埗一帶的生意也大減。過往旺丁旺財的鴨寮街、福華街今日都人流稀落，有賣利市封的檔主表示，年前本是生意最好的時段，但這幾日客少得驚人，一早都未做到幾單生意，對封區感到徬徨，「呢一年，唉，都唔想講。」

另有手機配件店的張小姐說，油麻地封區後，人少了一半以上，商舖也明顯早收。同樣做手機配件生意的店主也表示，生意大跌，而至於對政府有何期待，他說「不如算了，好嗎？」