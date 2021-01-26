強制檢測大廈｜增21幢　深水埗16大廈污水呈陽性　另2幢再檢測

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-26 02:01

本港新冠肺炎確診數字持續高企，周一（25日）新增73宗個案，至今累計達10,153宗。政府今日（26日）凌晨就強制檢測公告刊憲，共21幢大廈納入強制檢測，其中「深水埗指定區域」有16幢污水樣本檢測持續呈陽性，即使沒有患者，居民也需強制測。 此外，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，食物及衞生局指令有關人士須進行第二次檢測。

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▼最新強制檢測大廈名單▼

3幢大廈有患者須強制檢測

食物及衞生局凌晨公布強制檢測令，在周一下午疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布的布三幢大廈：於過去14 日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈，涉及大廈為北角錦屏街37-43A號東發大廈C座；深水埗指定區域內大廈，過去 14 日內有一個單位出現一宗或以上確診個案，涉及大廈為深水埗汝州街 280-286 號永泰樓及深水埗汝州街 171-173 號。▼「深水埗指定區域」鴨寮街▼

政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均需強制檢測。按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性。

2幢大廈居民須二度強檢

食衞生局指，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。該兩幢大廈原先已有強制檢測令，居民須於本月15日至19日進行。

當局指任何在1月12日至25日期間，曾身處上述21幢樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於28日或之前接受檢測。政府再稱會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告的情況，同時按疫情發展，持續檢視上述指定區域的強制檢測安排；又鼓勵當區居民即使不屬於受檢人士，亦應盡快主動進行檢測，區內的流動採樣站會免費為當區所有居民（包括受檢及非受檢人士）提供檢測服務。

北角有三幢大廈出現各一患者，當局公布會在北角百福大廈正門與新都城大廈後門之間增設流動採樣站，亦會延長位於楓樹街遊樂場流動採樣站的服務至本周四（28日）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。