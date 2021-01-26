確診大廈｜北角三廈上榜　半世紀皇冠大廈多劏房　疫情殺入長洲

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-26 01:02

新冠肺炎疫情持續，周一（25日）新增73宗個案，其中69屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，多區都有確診個案，其中舊樓林立的北角區錄得3宗個案，當中樓齡逾50年的皇冠大廈，據報道有不少劏房，在2017年時，警方更在大廈展開掃黃行動。皇冠大廈對面、位處英皇道另一邊的恆英大廈，同樣有一宗確診。 此外，除了中產區太古城、麗港城等續爆疫；位處長洲的雅寧苑峻澤閣，亦見新增個案。至於「重災區」油尖旺區，增20宗個案，續為18區之冠，其中盛傳或需「封區」的油麻地果欄一帶，新增5宗個案，其中3宗來自順安大廈。

佐敦吳松街5號増4患者

根據衞生防護中心的列表，油尖旺區多20宗，其中位處佐敦受限區域的吳松街5號，再增4宗個案，最小的個案為一名2歲幼童，過去14日累計有8宗。受限區內一共有13宗個案，除了吳松街5號的4宗，其餘的有2宗來自德利大廈，之後廟街169號、浩如樓、上海街148號、新利大廈、榮記大樓、廟街204號、金寶大廈等，全部各一宗。

果欄附近增一宗 順安大廈3人染疫

另外，近日有傳政府擬在油麻地果欄一帶採封鎖措施，根據列表，果欄附近周一亦增5宗個案。從窩打老道至登打士街的範圍內，位於東安街的順安大廈，單日多3宗個案；渡船街近登打士街的富景洋樓亦多1宗。在果欄以南位置，新填地街183號同樣多1宗個案。

皇冠大廈（左上）在春秧街屹立半世紀，有不少劏房。（資料圖片）

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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「文青」勝地大南街260號錄2宗

深水埗區亦增8宗，其中5宗來自指定區域，包括近期深受「文青」愛戴的大南街，該街260號出現2宗確診；長沙灣道171號同樣有2宗；汝州街173號則有1宗。同區的麗安邨麗平樓，亦新增了2宗。

北角恆英大廈、東發大廈C座有居民中招

除了上述指定區域，或「重災區」，值得留意的是，同樣舊樓林立的北角，同樣新增3宗個案，其中皇冠大廈及恆英大廈正正於對面，只相隔一條英皇道；其餘一宗位於錦屏街的東發大廈C座。根據過往報道，皇冠大廈樓齡逾50年，大廈內劏房處處，部分劏成賓館租予妓女；另有一間教會。在2017年12月，警方與入境處聯合掃黃，於大廈拘捕17名持雙程證的內地女子。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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太古城、麗港城再多一座有居民確診

另外，部分中產屋苑亦繼續爆疫，太古城齊宮閣、麗港城7座、日出康城首都第3座都各有一宗。在離島區方面，除了裕東苑喜東閣多2宗，位處長洲的雅寧苑峻澤閣亦有一宗。

麗港城疫情嚴峻，5座出現環境污染，當中E室疑有患者發病前到訪，引到大廈爆疫，患者主要居於E室，居民昨晚至今日凌晨，逐一獲安排撤離往檢疫。