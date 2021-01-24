現金津貼｜一半受訪者不受惠　劏房兒童站廁板洗澡：碗碟全曱甴屎

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-24 14:31

《施政報告》提到推出為期3年的「現金津貼試行計劃」，為輪候公屋超過3年的基層家庭，每月提供現金津貼。不過，3年以下的公屋申請者及非長者單身人士，則不符合申請資格。 全港關注劏房平台今日（24日）舉行記者會，公佈現金津貼的調查結果。調查發現，在過去一年，有逾5成受訪家庭曾借貸應付租金，甚至約一半受訪家庭未能受惠現金津貼。 不過，即使符合資格領取津貼，但有劏房戶指金額有限，連租金一半都不及，若無租金管制，更擔心業主乘機加租，而且單位細小，小朋友只能站在廁板洗澡，加上蟑螂為患，「經常一晚之後，碗碗碟碟全部都係曱甴屎。」

全港關注劏房平台指，在505個受訪家庭中，已經有290個家庭初步不合資格申請現金津貼。（資料圖片）

全港關注劏房平台在去年12月19日至2021年1月1日期間進行問卷調查，一共收集到505個非公屋、非綜援住戶的回覆。

約一半人未能受惠現金津貼

平台組織幹事胡倬殷指，受訪者有超過一半人住在無升降機、保安或清潔工的住宅大廈，更有14%人更住在無間隔、廁廚合一的劏房。她指，在疫情下，這類的單位的衛生情況令人擔憂。

胡倬殷更指，在505個受訪家庭中，已經有290個家庭初步不合資格申請現金津貼，佔所有受訪家庭的57%。

一天進食不足三餐 一半人借錢交租

胡倬殷說，有超過9成的受訪家庭，為了交租要在各項生活開支節衣縮食，甚至有住戶要壓縮食物開支，如減少購買新鮮食物，或一天進食不足3餐；更有超過8成受訪家庭即使不適，都只會購買成藥，而非求醫。

胡倬殷又指，在過去一年，有逾5成受訪家庭曾借貸應付租金，當中借錢交租的家庭，有至少一半因輪候公屋少於3年，而未能受惠於現金津貼。

全港關注劏房平台發佈調查結果，發現在過去一年，有逾5成受訪家庭曾借貸應付租金。（FACEBOOK截圖）

小孩只能站在廁板洗澡

唐樓劏房戶楊小姐指，一家三口住在約170呎的劏房，大廈蟑螂四走，即使曾「落藥」，但仍難以滅絕蟑螂，「經常一晚之後，碗碗碟碟全部都係曱甴屎。」而且廁所只有一人身位，為小孩洗澡時，小朋友只能站在廁板。而大廈更無大門，時常有人在樓梯小便。

楊小姐說，至今已申請公屋四年半。丈夫從事地盤散工，受疫情影響，家庭收入大減，業主不願減租，租金已佔一大半。她又指，現時租金已由6,600元增至7,100元，若獲得租金津貼，相信3人家庭的津貼額只得2,600多元，「連一半租金都不夠。」她更擔心，政府推出計劃後，若無租金管制，業主會乘機再加租。

有劏房戶指，單位廁所只有一人身位，為小孩洗澡時，小朋友只能站在廁板。（資料圖片/歐嘉樂攝）

閣樓劏房戶：等到7月份真係餓死

羅女士則住在葵涌的劏房。羅女士說，她的劏房位於閣樓，與丈夫二人共住。她形容單位在夏天「熱到飛起」，冬天亦特別寒冷，而且老鼠、蟑螂為患。

她說，現時租金約6,000元，但自己有長期病患，只能打散工，而丈夫則是的士司機，疫情下大受影響，「揸（的士）到12點，除咗車租，每日只賺到百幾蚊。」羅指，從前的儲蓄已用光，希望租金津貼可以提早發放，「等到7月份真係餓死。」

單身劏房戶不合資格取津貼

劏房戶阮小姐因屬單身人士，而不符合資格領取租金津貼。她指，現時選擇單位時，都希望位置接近工作地點，以節省交通費應付租金。阮小姐直言，單身人士同樣要承受昂貴租金，認為有關措施並不公道。

倡用私樓或公屋的平均租金差額 釐訂津貼金額

平台建議，應以差估署甲類私人住宅平均平方米租金 (40 平方米以下的單位)，以及市區新落成公屋租金平方米租金差額，去釐訂津貼金額。按一至二人單位公屋標準設計約 14平方米作計算，即一人住戶可得 3,839元津貼。此外，平台又建議政府放寬申請資格，使更多人受惠。