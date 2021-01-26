防疫抗疫基金｜11類申請仍未「清零」　不足三成健身中心獲批

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-26 15:02

新冠肺炎疫情持續逾年，港府多次出辣招對抗疫情，不少行業受到影響。在政府的第三輪防疫抗疫基金中，政府為多個行業及市民提供資助。政務司司長張建宗回覆立法會財務委員會查詢，公布第三輪防疫抗疫基金下的各項紓困措施/資助計劃的發放狀況，當中有14類資助仍未清零，不少申請仍在處理中，健身中心只有不足三成的申請獲批，美容院、按摩院及派對房間的資助亦有2160宗仍未獲批，佔總數的五分之一。

▼1月24日佐敦封區張建宗等人視察情況▼

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運輸及航空業界的補貼計劃、學校飯盒供應商、學校學習興趣班導師、為提供非正規課程的私立學校、電影院資助計劃等仍需處理的個案相對較少，大多僅餘個位數個案未處理。而健身中心、美容院、按摩院及派對房間的資助未或處理的個案數目、比例相對較高。

根據當局提交資料，民政事務署截至11月18日共收到1642宗申請，但只有不足三成的450份申請獲批，1192宗仍待處理。截至11月1日，美容院、按摩院及派對房間共有10000份申請，不過截至12月底，還有2160宗申請未獲批。

搏擊運動中心代表柯尊鼎稱質疑為何象徵式的自准審批程序仍這麼慢。（資料圖片/歐嘉樂攝）

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎接受電話訪問時表示，第二次資助計劃的申請較第一次申請時複雜，申請人要拍下健身中心走廊及樓下門口圖片，且多數交資料後無人跟進。他又指，政務司司長張建宗早前已經表明，資助僅僅是象征式，不明白為何象征式的資助仍要一拖再拖。他表示，健身業界在去年有超過4個月未能營業，租金壓力相當大，不少都損失慘重。對於政府處理申請的速度，他則表示憤怒和不解。