4男女涉非法集結案｜控方指示威者打游擊　官禁展示政治陳述工具

前年8月10日各區有示威者聚集，其中紅磡的示威者至凌晨時分仍未散去，警方其後拘捕多人。其中3男1女被控非法集結共5罪，他們否認控罪，案件今（18日）在區域法院開審，控方開案時形容，當日的示威者游擊式在各區堵路，有被告被制服時多次踢向警員。法官陳廣池在開審前亦特別表明，審訊期間不容許任何人展示帶有政治陳述的工具。

四名被告分別為25歲保安員張漢東、22歲音響技術員姚子浩、15歲女童及19歲學生唐健龍。

法官開審前表明不准喧鬧

他們否認1項非法集結罪，控罪指他們於2019年8月11日，在紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。此外，張亦被控管有炸藥，即含有氯酸鉀和氯化銨的混合物，襲擊警員盧振業，以及管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘等攻擊性武器。姚子浩則被控於管有一個投射器和一支鐳射筆。

法官在審訊前，表明不容許審訊時有人展示有任何政治陳述的工具和文件，亦不准喧鬧。

控方指當日示威者打游擊

控方讀出開案陳詞，指於2019年8月10日，示威者以打游擊方式，在多區集結和堵路。於同日晚上11時50分，約50名示威者在紅磡集結，並以路牌等雜物堵塞紅磡道、德安街和德民街。警員於11日凌晨到達現場，有人以雷射筆射向警車內的警員，一名開車的警員被照射後眼部感不適。

有男示威者多次踢中警員

警方要求示威者散去但不果，遂展開驅散，包括4名被告在內的示威者，向港鐵黃埔站A出口方向逃去。

高級督察陳曉馳作供時透露，當時追著一男一女示威者，期間女示威者未有反抗坐下。惟男示威者則反抗，陳和對方因此跌落樓梯。之後三名警員先後到來協助。男示威者多次踢其中一名警員，又叫「死開」，但最終被制服。

首被告被搜出錘及煙霧彈

控方案情續指，警員盧振業遭首被告踢頭，唇部流血。此外，首被告和糾纏期間，一個錘從其腰包跌出。警員之後在他的腰包，再搜出刀及彈珠，以及在其背包搜出7枚煙霧彈。

次被告被制服時激烈反抗

而穿黑衣、戴防毒面罩的次被告，遇警員追截時亦激烈反抗，最終被制服。警員在他的後褲袋搜出鐳射筆，在其腰包搜出投射器。

第四被告用衫包臉

此外，休班高級督察王煒堂途經民兆街，身穿黑色外套、黑色護甲背心的第四被告用衫包住臉，僅露出雙眼。因懷疑第四被告參與非法集結，王遂制服第四被告。

案件編號：DCCC 1/2020