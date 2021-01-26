港台罐頭難開報道惹攻擊　記協：惡意指控絕非文明社會所能接受

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-26 16:57

佐敦「受限區域」封鎖期間，有多間傳媒逗留採訪。報道內容包括政府派發的食物包中，內有罐頭，但賓館並無罐頭刀提供，致未能食用。其後建制派群起，指罐頭有「拉環」，並針對香港電台的相關報道，指屬「惡意誤導」。惟政府官方社交專頁「添馬台」凌晨出文，承認雖有約8成罐頭食品設「拉環」設計，但的確約有兩成罐頭，必須以罐頭刀等工具開啟。 香港記者協會就事件表達關注，批評有人利用內容爭議，攻擊媒體的行為不負責任及罔顧事實，呼籲有關人士立即停止抹黑。記協重申，「新聞工作者忠誠地履行其第四權天職，任何惡意指控，絕非文明社會所能接受」。

港台在其報道中指出，「獲發的物資袋，有5包即食麵、一袋通心粉、4罐罐頭及一盒粟米粒，而賓館未有罐頭刀及煮食工具提供。」惟建制派多人即發文指，政府派發的罐頭「全是易拉罐」，指控港台報道失實。惟其後政府在facebook「添馬台」專頁已表示，約8成為易拉罐頭，但有兩成沒有「拉環」設計。

記協指，近期出現大量針對港台報道的批評，指責港台「用意是批評政府派發的物資不夠周到」、「濫用權力」、「記者喪盡專業」、「政治抹黑」，甚至要求「整頓港台」。記協質疑，有人藉此攻擊傳媒可信性，「 最令人擔心的卻是有人利用報道內容爭議作為大肆攻擊媒體可信度及新聞專業的『彈藥』，混淆公眾視聽。」

（記協facebook圖片）

記協又表示，任何惡意指控，非文明社會能接受，而惡意對媒體發動攻擊、抹黑，企圖令媒體噤聲，均會對言論自由及新聞自由造成侵害，必須立即停止。

《香港01》記者當日在封鎖區採訪期間，亦獲發沒有「拉環」設計的罐頭；區內居民在解封後受訪時，曾表示沒有煮食工具食用政府派發的物資。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼