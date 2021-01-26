撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-26 14:11

佐敦「受限區域」已解封，但日前多間傳媒報道封鎖期間，區內人士獲發罐頭及即食麵等，但劏房戶、賓館住客等在欠缺罐頭刀等工具下難以食用，其後建制派包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北等群起攻擊相關報道，點名批評港台「惡意誤導」，警方FB專頁昨晚亦出帖影射事件，呼籲勿酒後駕駛。港台則發聲明嚴厲譴責抹黑指控。 港府社交專頁「添馬台」凌晨發文回應，指約8成罐頭食品設「拉環」設計，即變相承認約兩成罐頭須開罐器打開，意味傳媒未有「惡意誤導」。根據公布數字推算，政府派的罐頭，約1600個罐頭須使用工具始能開啓。 《香港01》已向民政總署及警方作出查詢，正待回覆。

港台新聞部一則關於「受限區域」食物包的採訪手記引來風波。(港台視像新聞FB專頁截圖)

佐敦「受限區域」封鎖期間，多間傳媒逗留採訪，並圖文並茂就政府派發的食物包作報道，其中港台視像新聞FB專頁曾發帖，上載一篇題為「傳媒身處受限區域 受檢後獲發物資袋惟未能煮食」的採訪手記，內文講述傳媒在規例生效時身處「受限區域」，須入住圍封範圍的賓館，又談及政府物資派發安排。手記提到，各人所獲物資各異，港台記者則獲分發即食麵、散裝通心粉、罐頭及粟米粒，同時指賓館未有罐頭刀及煮食工具提供，附上照片說明。

不過，多位建制派包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北在內，以其他居民照片對照，質疑港台刻意將罐頭「橫臥」，不顯示其罐頭頂部的拉環設計，建制派亦發起聯署，要求「一人一信」投訴港台記者造謠。港台昨(25日)發新聞稿，表明嚴厲譴責針對新聞部一則於臉書帖文的抹黑指控。發言人表明，「新聞部日前於油麻地佐敦受限區域內的一則報道，均是事實陳述」，又指一直堅持尊重事實，不偏不倚作中肯報道。

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警方FB專頁昨晚亦趁機出帖「抽水」，以「飲咗酒就開唔到車 」為題，配上已打格罐頭四格圖及內文影射傳媒報道，呼籲市民勿酒後駕駛。(警方FB專頁截圖)

「罐頭風波」持續，警方FB專頁昨晚亦趁機出帖「抽水」，以「飲咗酒就開唔到車 」為題，配上已打格罐頭四格圖及內文影射指，「有時，開唔到罐嘢都唔係一件壞事。無論係唔係有心開唔到，點都好，切勿酒後駕駛。」藉此呼籲市民勿酒後駕駛。前特首梁振英今早亦於FB發帖，將港台名字「上下倒轉」，諷刺事件。

推算至少1600罐頭無拉環

港府社交平台「添馬台」 凌晨卻出帖回應，間接解開「羅生門」。內文提到，政府本着「以人為本」的精神落實是次強制檢測，為受檢人士盡量提供多類型的食物選擇，包括即食麵、杯麵、意大利粉、麵包、蛋糕，以及不同類型的罐頭食品如吞拿魚、沙甸魚、豆豉鯪魚、火腿豬肉及茄汁焗豆，還有湯包、荳奶以及水果等，受檢人士可按自己的喜好和需要自由選取。內文又指，約8成罐頭食品是有「拉環」設計，「只有少部分需要用開罐器打開。」



根據港府公布數據計算，是次行動共派發派發8000個罐頭，依此推算即6400個罐頭設有「拉環」，餘下的1600個罐頭則需用開罐器打開。翻查網上資料顯示，港台帖文上載的茄汁沙甸魚、鮮茄汁焗豆罐頭，屬於菲律賓品牌，其Facebook專頁可見，部分較早期上載照片可見，同款罐頭仍須使用罐頭刀始能開啓；至於午餐肉罐頭，則屬中國梅林牌，同樣不設拉環。

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解封後不少住戶衝出去醫肚

事實上，多間傳媒先後報道「受限區域」的膳食安排，《香港01》記者首日獲發的物資包內有多個罐頭，部分不設拉環，相信是隨機分發，物資包內亦有通粉，需要煮食煲始能食用。當時已有區議員指，區內不少劏房戶沒有煮食用具，結果得物無所用，亦有長者不便入廚，「有人打嚟話等足大半日，下午先有嘢食，而長者就希望有熱食派。」

值得注意是，解封後不少住戶急不及待外出「醫肚」，有劏房居民受訪時指，根本無煮食用具烹調獲發的即食麵，家中甚至水煲也欠奉，兩日來只可飲用當局派發的湯包，以及進食麵包充飢度日。

《香港01》記者留守封鎖區內，獲發的物資包可見，食物包括多內有多個罐頭，部分不設拉環，相信是隨機分發，物資包內亦有通粉，需要煮食煲始能食用。(《香港01》記者拍攝/ 影片截圖)

《香港01》已向民政總署及警方作出查詢，正待回覆。