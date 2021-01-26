佐敦封區｜警員佐級協會林志偉不點名批港台　指罐頭事件政治抹黑

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-01-26 13:41

佐敦「受限區域」封鎖期間，多間傳媒留守採訪，報道現場情況。有居民及傳媒都提到，政府派發的「食物包」中，部份罐頭是需要罐頭刀才能打開，變相無相關工具的封區內人士未能食用。 香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（26日）亦撰文表明支持封區措施，並大篇幅批評「一些唯恐天下不亂之徒卻如獲至寶，借題發揮。」形容坊間對政府的一些批評是「妙作」，包括不點名批評香港電台的報道，指「公營電視台」將四個罐頭底面向鏡頭，「又是一番政治抹黑操作」，指公營電台不應「傷港」，非公營機構收取公帑從事的工作或目標。

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佐敦封區｜港台嚴厲譴責食物包報道遭抹黑：堅持尊重事實

香港警察隊員佐級協會主席林志偉。（資料圖片）

林志偉撰文表示，認同今次有封區檢疫必要，並指從新聞及網上資訊可見，警隊及各紀律部隊人員在檢疫區內外協助，並指穿上保護衣的工作人員「飲水如廁都有困難」，有女警主動搬運沉重用具等，有關貢獻「將一一記載在香港抗疫史內」。他批評有人將封區檢疫「包裝炒作抹黑成傷港議題」，形容是「炒作」，他認為「遵從防疫措施與自由不存在對立」，指將兩者扯上關係從而攻擊政府的人，「是赤裸地將政治和個人利益凌駕人命」。

另外，他以頗長篇幅不點名批評一間公營電台，將政府派發的罐頭，以罐底面向鏡頭，用意批評政府不夠周到，他覺得是記者吹毛求疵。他指，後來有居民揭發「原來政府所派發的罐頭原來全是易拉罐」，批評記者拍得的「四罐朝天」圖，是「一番政治抹黑操作」，令他回想到有傳媒以類似手法「抹黑」警方行動，「我的腦中同時浮現一位 過氣總統以浮誇表情說出其經典兩字真言的畫面」。

▼港台1月25日回應網上質疑聲明▼

政府承認派發部分罐頭無拉環

港台於日前上載新聞手記，有網民質疑港台刻意不顯示罐頭頂部拉環，以暗批政府安排不周，有關對照圖獲不少建制派中人轉載，包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北等。港台昨日（25日)發新聞稿，表明嚴厲譴責抹黑指控，新聞部日前於油麻地佐敦受限區域內的一則報道，均是事實陳述，一直堅持尊重事實，不偏不倚作中肯報道。另外，政府官方facebook專頁「添馬台」今早（26日）發文承認，罐頭食品方面約80%有「拉環」設計，變相承認有兩成罐頭需要用開罐器打開。

▼林志偉隨筆全文▼

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼

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