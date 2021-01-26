劏房糞渠駁去水渠　黃雨單位外堆糞　民主黨促撥10億元全港修喉管

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-26 17:55

本港新冠肺炎疫情持續，大廈排污渠成為病毒傳播途徑。民主黨本月22至24日視察全港10個地區，包括油尖旺及深水埗的「指定範圍」，期間觀察約200幢大廈排污系統，發現約七成大廈外牆喉管存有不同問題。 民主黨九龍城區議員馬希鵬，曾接獲土瓜灣劏房住戶求助，指大廈喉管糞渠亂駁到去水渠，早前黃雨後，曾出現糞便傾瀉在單位外的惡劣情況，惟業主及法團拒認責任。民主黨促請政府在新一份財政預算案，撥款10億元成立「檢查維修水渠基金」協助全港業主更換或維修水管，推算每戶資助1萬至2萬元計，大約可惠及3.5萬戶。

民主黨早前巡視全港200幢大廈，約七成喉渠有問題，促政府撥10億元助全港換喉。（余俊亮攝）

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，該黨經視察全港200多幢大廈，七成存有不同問題，包括殘舊滲水滴漏、排氣管改裝截斷、糞渠污水渠亂駁及採用開放式水斗。袁表示，於深水埗「指定範圍」內，發現有大廈採用舊式漏斗去水，上面卻佈滿植物，當有淤塞時，恐會滿瀉或濺出，致病毒傳播。

民主黨區議員曾自鳴指，大角咀有大廈喉管被分離。（余俊亮攝）

民主黨九龍城區議員馬希鵬表示，曾接獲土瓜灣長寧街租戶求助，由於大廈將糞渠駁去雨水渠，去年黃雨時，曾有大量糞便及紙巾傾瀉到單位外，惟業主及法團拒絕承認責任，最終要由另一位受影響住戶自行解決，促屋宇署正視。

民主黨房屋政策副發言人莊榮輝表示，在旺角道發現有大廈，住戶將冷氣機集水渠駁去糞渠，擔心一旦糞渠淤塞，污水會回流到冷氣機。

前立法會議員黃碧雲批評，政府沒有汲取沙士教訓，沒有管理好大廈渠喉，「市民唔出街，都喺屋企中招呀」。她批評，政府每次見大廈有垂直傳播，只顧撤離居民，但居民檢疫完後，又重返單位，事情沒完沒了。她認為當局要加強規管排污工程，設立註冊發牌制度，規定由具資格人士做污水處理，並立法規管禁止胡亂駁喉。