碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測　政府料明早6時前完成

撰文： 陳家怡 孔繁栩 黃詠賢 最後更新日期： 2021-01-26 20:11

政府（26日）宣布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，傍晚7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9至27號和東安街3號內的人士，須禁足留在其處所，並按政府安排接受強制檢測。 受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士於今日午夜前檢測，目標明日（27日）上午6時左右完成。

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測。（孔繁栩攝）

受檢人士要到臨時採樣站

政府宣布，傍晚7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9至27號和東安街3號內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。政府指，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求受檢人士於今日午夜前檢測。區內人士會被安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，有檢測結果前必須留在處所內。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

政府表示明白會為市民帶來不便，但指已安排在晚上大部市民下班後，盡快為「受限區域」內人士檢測，目標是爭取於明日上午6時左右為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，令市民可在上午6時左右開始上班。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」。若有僱員因宣告而未能上班，政府表示希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測。（歐嘉樂攝）

政府指，早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，但由1月11日至1月25日上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及三幢大廈，並留意到樓宇樓齡較舊、日久失修，多屬「三無」大廈，存在不少劏房，社區感染風險甚高，相關樓宇的污水樣本檢測亦呈陽性，顯示可能存在感染風險，故經評估後認為有需要劃出今次的「受限區域」，截斷區內的傳播鏈。

為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府和相關工作人員，包括醫務人員、政府檢測承辦商和清潔承辦商等，可在提供個人資料、聯絡方法等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」，但離開「受限區域」前須接受檢測，毋須等候結果。

政府又強調，已為禁足居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2572 8427，亦專為少數族裔設立熱線3755 6816，各熱線服務會由今日晚上7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助，社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測。（歐嘉樂攝）