新冠肺炎｜鴨寮街後巷現垃圾山　地下佈積水　長者製防疫頭盔自保

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-26 17:51

第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈因污水樣本持續有樣本呈陽性「上榜」，當中長沙灣道、鴨寮街為重災區。 記者今日（26日）於涉事16幢大廈一帶視察，發現該區有大廈使用開放式「水斗」，收集污水至去水處。該區不少後巷位置衞生狀況欠佳，其中鴨寮街一條後巷，更出現高過人的「垃圾山」，多年無人清理，地面亦積有污水。有到訪鴨寮街的市民，刻意自製「防疫頭盔」，打算購物後便立刻離去。

深水埗有後巷地上有積水。（梁鵬威攝）

政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案，但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均需強制檢測。

按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈，須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性，其中8幢位於鴨寮街，7幢位於長沙灣道。

記者巡視期間，由大廈外牆所見，有大廈使用開放式「水斗」收集污水至去水處；而鴨寮街其中一後巷更出現「垃圾山」，大量紙皮、雜物堆積。有街坊表示，是區內一名拾荒者所致。

此外，鴨寮街不少大廈後巷，地下滿佈積水，更有長者隨處小便。直到下午時分，有清潔工在後巷進行例行清洗，惟相關人員未有佩戴面罩、眼目鏡等裝備，以水槍洗地時，更掀起不少水花。

附近擺檔十多年的陳先生透露，相關情況已出現十多年，但一直無人清理，形容為「深水埗奇景」。（梁鵬威攝）

附近檔主：垃圾山已形成十多年

於附近擺檔10多年的陳先生透露，「垃圾山」情況已出現十多年，後巷更不少有蛇蟲鼠蟻，但一直無人清理，形容為「深水埗奇景」。他又指，區內錄得多宗確診，近期到訪人流明顯減少，生意亦受到影響，但認為「驚都無得驚。」

曾伯伯自製「防疫頭盔」，「我諗住連頭髮都遮埋」。（梁鵬威攝）

市民自製防疫頭盔到訪鴨寮街

81歲的曾伯伯居於青衣，他直言相當擔心疫情，平日已減少外出，平均每3日才會外出一次，購置日用品。他說，知道深水埗區今日再有多幢大廈需強制檢測，但因需購買電話卡，故仍需要前來，打算買完便趕緊回家。除戴上手套外，曾伯更自製「防疫頭盔」，「我諗住連頭髮都遮埋⋯⋯好用，返去會再消毒」。

區議員：強檢大廈多劏房

深水埗區議員劉佩玉表示，大部分污水樣本呈陽性的大廈內，都有經營劏房，「一劏六、一劏七都係常見」。至於部分沒有大廈法團的樓宇，衞生情況就更差。她說，居民目前感到少許徬徨，「究竟污水樣本有陽性，仲可唔可以再用水？檢測係點？定要封城？」

她透露，暫未有民政署及食環署人員與居民聯絡，至今未見有人到場消毒，期望政府盡快派員上樓清洗、清理後巷雜物，並向居民解釋污水影響。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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