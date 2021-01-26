新冠肺炎｜伊院今設採樣站排長龍　醫護：院內更多人感染唔出奇

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-26 12:38

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫院管理局昨日（25日）公布，伊利沙伯醫院3名護士初步確診。該院今日（26日）安排承辦商到院內網球場設採樣站，為全體員工提供檢測。早上10時許，採樣站外大排長龍，估計最高峰有近百人排隊；而約11時許，仍有約30人排隊等候採樣。 有醫護人員認為，由於社區出現個案，醫院內亦難免有感染，相信醫院內「有更多人感染都唔出奇」。有人亦直言，現時確診個案感染途徑未必與病人接觸有關，故不擔心出現院內爆發。

1月26日，伊利沙伯醫院安排承辦商到院內網球場設採樣站，為全體員工提供檢測。（張浩維攝）

任職麻醉科醫生楊先生指，平日工作涉及插喉醫療程序時，會接觸內科病房或隔離病房的病人，但與內科病房職員接觸及交流機會則不多。他認為，現時疫情在港爆發已一年，「無乜話擔唔擔心嘅，最緊要大家保持警覺」。他又指，由於社區出現個案，醫院內亦難免有感染個案，相信院內「有更多人感染都唔出奇」。他認為，在院內為全體醫護人員進行檢查可了解情況，「比起封區做7,000人（確診率）0.17%，為醫護檢測作用一定大好多，因為我哋永遠係最高風險嘅一群人」。

於職業治療部門工作的徐先生指，平時須前往病房工作，包括出現確診個案的內科病房，「都有少少擔心」，故到採樣站進行檢測。然而他不擔心出現院內爆發，因各部門已做好感染控制措施，「同事都跟足措施，保持社區距離，都相信無咩問題」。他又相信，現時院內出現確診，並非與病人接觸受感染，多由社區傳入。伊利沙伯醫院與爆疫的「佐敦疫區」距離較近，徐先生稱，上、下班時會保持警覺，「小心啲，盡量唔停留喺個啲位置」。

於心胸外科擔任病房助理的陳女士指，不是太擔心會感染，因每名病人進行手術前，均需先接受檢測，「無嘢先可以做手術」；平日與內科病房職員亦沒有接觸。她又認為，日常要小心，多洗手；而她約一個星期前亦有採樣檢測，相信有足夠保障。