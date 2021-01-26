中環郵政總局派遞局郵差確診　上周到怡和大廈太子大廈派信

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-26 21:13

本港第四波新冠肺炎疫情持續，香港郵政今日（26日）表示，一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差確診。而患者上星期曾負責中環怡和大廈B樓至6樓，以及太子大廈的派遞工作，故已派員通知相關大廈管理處及張貼通告；並已即時關閉中環郵政總局派遞局，維持至1月27日，為局內所有設施及郵件徹底消毒。 同時，區內的派遞服務將受到影響，包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城，在此期間會有所延誤。

工作上接觸一名日前確診外判司機

香港郵政表示，一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差確診，他最近一次上班日期為上周六(23日)，並於同日接獲衞生防護中心通知，因一名外判公司司機確診，與他工作上有接觸，因而被界定為密切接觸者，於周日(24日)被送往檢疫中心進行隔離，並於今日在隔離檢疫期間得悉確診。

香港郵政指，該名郵差上星期曾負責中環怡和大廈B樓至6樓，以及太子大廈的派遞工作。而他在外出及在派遞局工作時一直佩戴口罩，於上班期間體溫檢測為正常。香港郵政今日已派員到他曾派遞的大廈，以通知管理處及張貼通告，知會商戶有關情況。市民如有查詢，亦可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723 3454。

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明日關閉中環郵政總局派遞局

香港郵政續指，由於中環郵政總局派遞局並不對外開放，與大樓內其他部門包括郵政局分隔，因此今日近中午時分獲悉該確診個案後，已即時關閉中環郵政總局派遞局，維持至明日（27日），並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

金鐘至堅尼地城派遞服務延誤

香港郵政更指，會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查，並已就個案通知中環郵政總局派遞局所有人員，以及安排接受病毒測試。而在等候測試結果期間，相關人員將在家休息，因此區內的派遞服務，包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城，在此期間會有所延誤，希望市民能見諒。

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