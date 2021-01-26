增64宗確診　三分之一無源頭　再多兩女病人死亡累計172人離世

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-26 17:16

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（23日）宣布，新增64宗確診個案，本地個案佔63宗，當中21宗無源頭。另有逾50宗初步確診個案。 另外，再多2宗死亡個案，分別是86歲女病人及90歲女病人，均有長期病患。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增64宗確診個案，1宗為輸入個案，編號由#10160至#10223，患者年齡界乎1歲至72歲；為35男29女。當中21宗無源頭，42宗為相關個案。另外，#10172、#10173、#10178為3名護士已確診，#10203衛生署職員亦確診。

有21宗無源頭個案，張竹君表示，有2宗住在深水埗指定區域、2宗住佐敦，1宗在紅磡；1宗在油麻地，其他個案住在天水圍、天后、香港仔、長沙灣、北角、上水、荃灣、牛池灣、荔枝角等。如是家庭群組，其中一個列為找不到源頭，其他人屬有源頭。

另有目前有超過50宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，有2人在公立醫院離世。個案#6850是86歲女病人，有長期病患，於上月4日入住瑪嘉烈醫院，28日轉大嶼山醫院，治療後於1月11對病毒檢測呈陰性，但因肺炎病情惡化，延至昨晚11時17分離世。

劉家獻表示，該病人檢測呈陰性後無再檢測到陽性，代表其身體病毒量好低，無傳染風險，與衞生防護中心考慮解除其隔離令，但由於他有長期病患，要繼續留院繼續接受治療，但肺炎情況持續惡化。

另一宗個案#9542是90歲女病人，有長期病患，曾到私家醫院求歲及後確診，1月16日入住伊利沙伯醫院，病情持續惡化，今午12時37分離世。至今168名確診病人在公立醫院離世。

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