政府突襲封碧街東安街強制檢測　探親市民即落樓　憑一證明離開

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-26 23:08

本港新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（26日）會見傳媒時明言，總結日前佐敦「封區」後，下次將會採取「突襲式」。今日晚上接近7時，大批警車駛入油麻地一帶「突襲」，迅速將油麻地碧街9-27號和東安街3號多個出入口封鎖，政府預計明早6時完成工作。 現場市民對見突如其來大批警員，不少人感到恐慌走避，大叫「係咪封區呀？」、「封到嚟喇」，有非當區住戶未及離開一度被困封鎖線內，需展示住址證明方可離開。當區區議員稱現場大約有600名住戶，希望政府吸取上次經驗，勿為居民帶來不便。

晚上接近7時，油麻地果欄一帶，突然有多輛警車從渡船街駛入窩打路道，警車進入廣東道及碧街交界後，大批機動部隊人員落車拉起封鎖線，現場不少市民一時間不明裏就，慌忙走避，亦有鄰近商戶立即落閘。政府同事發出公布，將油麻地碧街9-27號和東安街3號列作受限區域，與日前佐敦受限區域安排相若。

大約15分鐘後，警員在碧街設登記閘口，不少未及離開封鎖區的市民頓感徬徨，現場警員逐一截查身份，有不願上鏡的女士在展示住址證明後獲放行，她稱原本在封鎖區大廈探望親友，「突然間見好多警察，唔知係咪封區，已經即刻走，好彩咁啱身上有地址證明。」

+ 2 + 2 + 2

區議會主席：封鎖區約有600人 涉三幢樓宇

孟加拉裔居民Mojamm剛買完晚飯回家，即見住所範圍被封。他稱不太擔心，相信今晚完成檢測後，明早就可以外出。另有市民並非居住封鎖內，但因回家路被封，同樣要進行登記。

油尖旺區議會副主席余德寶表示，封鎖區約有約500至600人，佔三幢樓宇，由於是晚飯時段，未知政府會否安排晚飯或早餐，希望政府不要重蹈覆轍，令受封鎖的市民造成太大影響。區議員李偉峰指，今晚居民是有入無出，呼籲受影響居民如有家人仍未放工，可先購買糧食才回家。

▼1月26日 圍封碧街15-27號和東安街3號情況▼

+ 9 + 9 + 9

檢測最快20分鐘即有結果

負責碧街和東安街的檢測承辦商「相達生物科技」表示，今次於該區設8個檢測站，會同時為居民做抗原及核酸檢測。按其早前在楓樹街流動檢測站運作，會進行雙軌測試，只需要在核酸採樣同時，多採一次鼻腔樣本，20分鐘即有結果，若結果呈陽性，便會對樣本再做一次抗原快速測試，若再呈陽性則會透過快速核酸測試確認，最快60分鐘便可通知衞生署。