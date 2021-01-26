政府預告突襲式封區　黃金商場貼應變通告　籲商戶勿留宿帶走財物

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-26 19:46

日前佐敦「受限區域」已解封，但特首林鄭月娥今日（26日）預告，下一次要做到「突襲式」封區，保密程度會更高，令不少疫情「重災區」的居民憂成目標。 重災區之一的深水埗近期錄得多宗確診個案，黃金電腦商場管理處今張貼出應變通告，提醒商戶做好準備。有商戶直指，封區令生意雪上加霜，整體成本大於效益。

黃金電腦商場人流明顯減少。（黃詠榆攝）

林鄭月娥今日於行會前見記者，被問到日後會否再在其他地區設「受限區域」，她指不論是時間性和位置也是「唔講得」，更說「下一次要做到突襲式、保密程式較高」。

近期深水埗錄得多宗確診個案，凌晨更新增18幢強制檢測大廈，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性，有居民擔心會成為下一個「封區」目標。

黃金電腦商場管理處張貼出應變通告。（黃詠榆攝）

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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黃金電腦商場管理處下午貼出通告，呼籲商戶的現金財物不要放在店內；每晚盡量在商場關閉後離開，更不要在商場內留宿等。有管理人員表示，未知會否封區，形容商場狀態「被動」，故只可做好預防措施，通告約於下午5時起張貼。

黃金電腦商場有店鋪職員鄭先生直指最近一、兩星期，深水埗指定區域一出後，人流已大跌一半，再封區如同「雪上加霜」。（黃詠榆攝）

黃金電腦商場有店鋪職員鄭先生直指最近一、兩星期，深水埗指定區域一出後，人流已大跌一半，再封區如同「雪上加霜」。他認為，封區付出的成本更大，「封佐敦查幾千人，都係得13個，仲要有啲預先走咗」，即使現時預告「突襲」，但亦無阻部分居民已事先搬離。

鄭先生又擔心，政府突然封區，商戶無奈被困。他解釋大部分商戶營業時間最遲至晚上9時，惟部分人會加班，「如果你困住喺度咁多人，又無地方瞓，又無嘢食。」

職員王先生表示無奈，「最驚佢突然封，你唔知走去邊」。（黃詠榆攝）

對於政府的預告，職員王先生亦表示無奈，「最驚佢突然封，你唔知走去邊」。王指，店主已做好準備，如突然宣布封區，會停開黃金廣場分店，「都睇到新聞，都會提早做」，期望政府可提早宣布，方便商戶準備。

另外，職員謝先生亦擔心封區安排，早前封鎖佐敦時，政府稱希望僱主體諒僱員情況，他認為說法含糊不清，認為政府應推出指引，讓僱主可以遵守。

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼