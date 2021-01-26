政府圍封碧街東安街　居民檢測完可獲長城牌午餐肉、百歲山礦泉水

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-26 23:46

本港第四波新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（26日）會見傳媒時明言，總結日前佐敦「封區」後，下次將會採取「突襲式」。今日晚上接近7時，大批警車駛入油麻地一帶「突襲」，迅速將油麻地碧街9-27號和東安街3號多個出入口封鎖，政府預計明早6時完成工作。 同時，運輸工人亦陸續運送物資物資站，包括長城牌午餐肉，百歲山礦泉水、杯麵、維他奶等物資。有南亞裔居民表示，政府張貼的通告列有多種文字，包括中文、英文、尼泊爾文，相信他們能理解最新的措施。

▼1月26日 圍封碧街15-27號和東安街3號情況▼

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南亞裔居民：我哋好多人做地盤同餐廳

在7時大批警車駛入油麻地一帶「突襲」後，已有運輸工人陸續運送物資，包括口罩、酒精搓手液等進入封鎖區。其後，街道上亦放置了多張長桌，數名身穿防護衣的人員在整理防疫物資，部分亦放滿食物及飲品，包括長城牌午餐肉，百歲山礦泉水、杯麵、維他奶，亦有多箱印有相信是南亞國家文字的紙皮箱。

有南亞裔居民表示，「我哋好多人做地盤同餐廳」，但不少同鄉向他反映擔心不能上班，亦不清楚政府的措施。但他指經過區議員的幫助下，以及政府張貼的通告列有多種文字，包括中文、英文、尼泊爾文，相信他們能理解最新的措施，「有啲Family細路仔都識講中文，可以一齊同爸媽溝通。」

老翁不見妻子 落樓未見人十分焦急

與此同時，亦有居民陸續提著外賣回家，踏進封鎖區內。途中更發生小插曲，一名老翁於晚上9時離開單位，不斷焦急地打電話，並向警員及記者表示，其妻子於10多分鐘前下樓觀察情況，但等候多時仍未回家，因此感到擔心。隨即多名警員上前詢問情況。約10多分鐘後，有警員攜同一名老婦與老翁相聚。

其後晚上10時，不少居民陸續到物資站排隊登記，現場秩序良好，居民於登記後須佩戴手環，接受病毒檢測，便可領取物資，與較早前佐敦封區的流程相近。