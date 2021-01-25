油麻地果欄一帶爆疫　近14日出現34幢疫廈　87宗確診　碧街佔近半

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，繼政府上周六（23日）凌晨封鎖佐敦受限區域，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（24日）提出，政府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。

翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

許樹昌表示，油麻地果欄一帶近日疫情嚴峻，登打士街至窩打老道於過去兩周，有20多幢大廈，逾70多人確診，建議政府研究是否有需要封區。陳肇始則稱，不論果欄或其他地方，將視乎整體個案的情況再作行動，「睇下邊一種強制檢測最奏效。」

碧街13至27號有8幢疫廈　40人確診

記者翻查過去14日確診者的居所大廈名單，按許樹昌的說法，以窩打老道及登打士街為南北，再以渡船街及彌敦道為界線，資料顯示，該範圍一共有23座大廈出現確診者，涉及69人，當中碧街13至27號，有8幢為疫廈，一共40人確診，其中碧街19號有10人確診。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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擴大至眾坊街　再多11幢疫廈

然而，油麻地果欄其實位於窩打老道以南，如只是以窩打老道及登打士街作南北，則未能計及果欄以南的周邊位置。就此，如將範圍的南面延展至眾坊街，則會發現再多11幢大廈出現確診個案，包括部分廟街個案，其中廟街1號有5宗。資料顯示，11幢大廈合共18宗確診，其中砵蘭街33C號亦見有3宗。

如東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，該範圍內一共有85宗確診，涉及34幢大廈。

總體而言，如東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，該範圍內一共有87宗確診，涉及34幢大廈。

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