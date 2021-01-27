DSE 2021｜考評局試行核心科原校考　自修生同區考　盼減考生壓力

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 09:25

新冠肺炎疫情下，中學文憑試（DSE）再受影響，考評局表示，今年4月下旬開考的4科核心科目，將試行「原校及地區試場」安排，即大多學校考生將被編配到原校試場應考，以便原校聯絡、照顧學生及處理突發情况，有助減輕考生的心理壓力，以及解決試場供應不足的問題。

考評局公布2021年DSE必修科將試行原校及地區試場安排。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局表示，將於2021年香港中學文憑考試核心科目試行「原校及地區試場」的安排，希望提升學校舉行公開試行政安排的靈活性，特別在疫情持續下，方便原校聯絡、照顧學生及處理突發情况，有助減輕考生的心理壓力，以及解決試場供應不足的問題。而考評局正正與學校落實試場安排，以及為考生編配試場等，將適時公布進一步詳情。

在4個核心科目的考試，大部分學校考生將獲編配到原校試場應考，而小部分沒有原校試場的學校考生和自修生則會安排在地區試場應考，預計2021DSE共需動用約500個禮堂及接近1,000個課室為試場，而2020年DSE各試場學校合共354個禮堂及逾3,400個課室為試場。

疫情下，考評局亦規定考生在每個應考日均須量體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」，並帶備若出現任何病徵、正接受強制檢疫或未能通過試場體溫檢測的考生將不可應考。

必須戴外科口罩 考場主任有權延遲最多半小時開考

據考評局在本月22日公布的《2021年香港中學文憑考試在試場實施的預防措施及應變安排》，與去年一樣，筆試考生須戴著外科口罩赴考，否則會被視作違規，除非在3月12日或之前向考評局提交合理或醫生證明申請豁免。

疫情下，考評局亦規定考生在每個應考日均須量體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」，並帶備若出現任何病徵、正接受強制檢疫或未能通過試場體溫檢測的考生將不可應考。試場會在早上8時或下午1時開始讓考生進入，並於早上8時半或下午1時半開考。除了語文科聆聽部份廣播時間不可延遲，考生必須在8時45分到達試場外，其餘筆試的試場主任，可酌情把第一節考試的開考時間延遲15分鐘及第二節考試延遲半小時。

頻密打噴嚏或持續咳嗽者或被安排調位 失去時間不獲補償

若有考生頻密打噴嚏或持續咳嗽，試場主任可安排他們坐在試場內其他預留的座位或前 往其他考室繼續考試，以免影響其他考生。失去的考試時間將不獲補償。