DSE歷史科｜楊穎宇深夜發聲明重申受壓辭職　保家人安全即日封口

2020年文憑試歷史科一條有關中日關係試題引起爭議，考評局最終取消試題，涉事的前歷史科評核發展部經理楊穎宇早前在訪問中透露，受巨大政治壓力辭職，質疑有人因政治需要曲解題目。考評局其後發聲明反駁，強調從沒施壓或指示楊請辭。 楊穎宇在1月9日深夜向全港多間傳媒發聲明，重申請辭源於7月22日一次與考評局管理層的會議，而該會議前他並無辭職想法。他認為數十年來香港歷史科公開試亦設中日關係開放題，而教育局教材亦有涵蓋該時期日本對華的正負面影響，不認同題目設計偏離高中歷史科的學習及評估目標。他又透露，審題委員會人選審批情況近年有巨大轉變，只基於保密原則不評論具體操作。 楊穎宇又指，近日有人冒認他向考評局寄桑拿浴室廣告及女性泳照，為保護家人的人身安全，宣布即日起謝絕有關試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合評論或回應試題事件。

多次受訪聲淚俱下

2020年文憑試歷史科一條有關中日關係試題「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」引起爭議，考評局在教育局提出要求後，最終宣布取消有關試題。

考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇，上月接受多間傳媒訪問，指辭職原因是受到巨大政治壓力，質疑試題風波是有人以政治需要而曲解題目，訪問期間多次感觸潸然淚下，指遮蔽考生的答案心如刀割，又形容是文革重演。

▼考評局及楊穎宇聲明全文▼

考評局：管理層從沒施壓或指示楊請辭

考評局2020年12月30日發聲明，指一直按既定程序及相關法例公正處理人事任免、待遇和升遷，重申楊穎宇離職「純因其個人向局方提出請辭」，強調考評局委員會及管理層從沒向楊施壓、沒有就其去留作任何討論或安排，亦沒指示任何人士要求他辭職。

7月22日考評局管理層開會討論其去留 此前無辭職想法

楊穎宇在1月9日深夜11點53分，向本港多間傳媒發聲明，重申請辭決定源於2020年7月22日下午一次會議，有考評局管理層與他討論他本人的去留問題，他稱當時確信管理層在會議提供的資訊真確，於是遞交辭職信「保命」。他強調該次會議前，並無辭職想法，更一直積極籌備2021歷史科考務工作。

稱審題委員會人選審批有巨大轉變 會保密不評論具體操作

考評局審題委員會組成成員被指有教育局安排的人加入，教育局去年回應傳媒查詢時指，未有派員入考評局歷史科審題委員會，但承認有獲教育局聘用的教師以「個人身份」加入。考評局早前聲明指，考評工作涉保密資料，如任何人涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的報道和言論，定必嚴肅跟進。

楊穎宇的聲明重申，一直嚴守考評局保密原則，即使接受訪問亦嚴格遵守保密原則，惟其親身經歷所見，審題委員會人選的審批情況近年出現巨大轉變，基於保密原則，不評論具體操作。

考評局歷史科前評核發展部經理楊穎宇。（考評局網站圖片）

教育局教材涵蓋日本對華正負面影響

考評局取消歷史科試題，有應屆考生司法覆核敗訴。楊穎宇認為，司法覆核僅表示取消題目的程序沒有問題，不代表取消題目決定沒問題。他引用法官高文浩在司法覆核判詞中指出：如果說成績較好的考生會受到題目「誤導」，是侮辱了他們；「傷害民族感情和尊嚴」與課程和考評沾不上邊，這個說法訴諸情緒，是政治正確、自我審查使然。

他解釋，不論是教育局出版的教材套，以及經教育局審批的歷史科教科書，均涵蓋該時期日本對華的正面和負面影響，不認同題目設計偏離中四至中六歷史科《課程及評估指引》的學習及評估目標。

考評局取消2020年DSE歷史科試題。（資料圖片 / 張浩維攝）

以往曾考中日關係開放問題

考評局取消試題時稱，「題目設定雖然屬開放式題型，但以中學公開試而言，設置於二十世紀上半葉中國的歷史場景並不合宜，亦未能貫徹文憑試的公平考核及在設題時須按指引處理敏感議題的原則」。

楊穎宇反駁指，香港過去數十年的中學歷史科公開試，多次就20世紀上半葉中國、中日關係、日本軍國主義設開放式題目，包括1989年高等程度會考歷史科考卷曾問及「試評論1912-45年間中、日兩國在外交及文化上的關係。」他認為歷史科是可探討中日關係歷史中，除「政治正確的『侵華暴行』以外的不同維度。」

被冒名寄「黃色信件」 即日起「封口」

另外，楊穎宇表示，早前接受多間傳媒訪問後，有人冒名寄信致考評局，污衊他已轉行從事「黃色事業」，他重申信件非他所寫，亦不認識名單上任何人士，他認為信函是對他的明確警號，考慮到保護家人的人身安全，他宣布「本人即日起將謝絕傳媒朋友就試題事件的訪問邀請，亦不會在公開場合評論或回應試題事件。」