DSE 2021｜疫情中考生表現兩極化　網課進度慢有學生感孤苦無助

「我之前覺得上屆（考生）很慘，他們的心態較受影響……我們停課的時候只是中五，（上屆）中六停課時其實很多課程已經教完……但是，我們真的很害怕教不完。」疫情下第二屆文憑試考生林子希，心情比上一屆考生更徬徨。年初停課令她大失預算，其後的網上教學沒有老師的督促，又沒有同學並肩作戰，讓她孤苦無助，失去了為文憑試奮鬥的動力。 記者｜洪卓兒 編輯｜陳映彤 攝影｜陳映彤

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疫情持續，去年的文憑試被迫延期，一眾考生苦不堪言，社會對疫情下的首屆考生甚為關注，但應屆考生面對的情況比上屆更嚴峻——在2020年停課195日，期間曾短暫復課、嘗試網課、考核範圍又需修改，如箭在弦的應試心情，多番受挫，他們這大半年來的心路歷程，又有誰知曉？大半年的網課生活，熒幕背後，每個中六考生在疫情下面對着不一樣的困難。

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衝刺期欠老師督促 學生虛度光陰

「一開頭停課的時候，其實覺得很開心，那時候未知道DSE其實快要來臨……到暑假的時候，心裏很想操卷，很想溫書，但沒有人幫你。」應屆文憑試考生林子希就讀荃灣區Band 2中學，和很多考生一樣，最初對停課不以為意，但隨着時間流逝，文憑試逼近，心情逐漸忐忑。

教育局於2020年1月尾宣佈全港學校無限期停課後，各中學在2月起陸續推行網上教學。林子希就讀的學校在停課初期，只發放了少量功課，未有提供網上課堂。當時正值中五下學期，理應是全面衝刺的教學時間，但學校卻沒有確實的教學安排，只讓各科老師在網上派發功課，有需要時就自行安排網上課堂。林子希每天的上課時間不定，有時一天只需上一節30分鐘的課堂。由於上課時無需開鏡頭，林子希知道有同學會在上課期間「掛機」，登入網課後便無視老師講課內容，只顧遊戲玩樂。

林子希的老師會以簡報的形式進行網上教學，缺乏師生交流，令她難以對所學的內容有深刻印象。（陳映彤攝／大學線授權使用）

直至3月底，林子希的學校才正式推出網課時間表。當時的課堂安排仍然比較寬鬆，一天只需上二至四堂，每堂45分鐘。林子希指出，網上教學的學習氣氛低落，即使老師舉辦小組討論等互動性高的活動，同學的反應亦較冷淡：「其實你不知道其他人在做什麼，就自己在一個空間裏。很多時候都沒有人回答問題，老師問完就靜了。」

家中測驗靠自律 考生調整心態目標

林子希的學校本來在8月安排升中六同學回校測驗，但基於防疫考慮，最後決定讓同學自行列印試卷，在家中做卷。如果同學家中沒有打印機等設備，可以回校應考。學校非常信任學生，測驗期間無需他們開啟Zoom，只需預先簽署聲明書，表明自己不會作弊。學校亦有預留時間讓學生列印及上傳試卷：「他（學校）會提早15分鐘傳送給你，完卷20分鐘之內要掃描傳回給他。其實做不完都會繼續做，真的控制不到自己。」

在家中測驗全無緊張氣氛，林子希的應考態度也變得懶散，只把試卷當作平日的練習，慢吞吞地完成：

平時在學校有監考老師，你看見全部人一起做卷，就覺得有好勝心，要做快一點……在學校寫字寫到手抽筋，在家就慢慢寫，字還要寫得很美，怎知道最後做不完。

結果，林子希在該次測驗成績大倒退，除了英文科以外，其他科目的名次分別下跌了二至三十名，中文科更是從全級頭十名下跌至四十多名。

9月半日制復課後，林子希重新調整心態，成績也重回本來的水平，學校預測她文憑試最佳五科成績會有21-24分。不過，中五下學期長時間網課，成效始終不比實體課，亦打擊了她對文憑試的信心。林子希因此調低了目標成績，本來希望能拿5級的企業、會計與財務概論科（BAFS），現在只期望拿4級，最佳五科亦只期望能考獲22-23分。她最希望入讀香港中文大學的工商管理學士綜合課程，但該科的入學收分中位數為最佳五科24分，因此入讀信心不大。

隔着熒幕難互動 試卷操練時間大減

網課除了影響考生的學習心態，也為老師教學帶來打擊。在保良局李城璧中學任教中六通識科的張銳輝副校長指，網上教學的成效未如理想，無論是考試操練或教學深度，都比面授課堂差：「表面上好像正正常常完成了一個課程，但一些課堂討論的機會、或是互動多元化的學習模式、基本操練時間都少了。」通識科考核重視試題操練，張銳輝以往完成整個課程教學後，就會替同學集中溫習及操卷。但網課令教學進度變慢，操卷階段延遲了，而且一堂網課只有45分鐘，沒可能在課堂上完成整份試卷。他只能把試題當作功課派發，供同學自行完成。

張銳輝曾在通識科網上課堂為中六學生舉辦網上辯論，學生反應熱烈，效果不錯。（陳映彤攝/大學線授權使用）

學校本來安排中六同學在暑假回校操卷，卻碰上第三波疫情爆發，加上網上教學成效未如理想，結果暑假就被用作補課，追趕教學進度，學生再次錯失操卷機會。恢復面授課程後，張銳輝觀察到學生的寫作表現出現落差，除了自發性較高、會自行計時做練習的學生，不少學生的寫作能力都退步了：

以往這個時間可能寫到兩版，現在這些同學只是寫到一版多一點。當然裏面有不同因素影響，手速、表達能力、科目知識的累積，各方面都⋯⋯我都會看作是停課的影響。

Zoom不到的實驗課 理科成績受影響

對科學科目而言，做實驗是非常重要的學習經驗。但應屆文憑試考生自中五下學期開始停課，期間從未做過任何實驗。嗇色園可譽中學生物科老師施瑪恩估計，今屆的中六同學少了一半的實驗機會，沒做到的實驗亦難以補回：「中六（開學後）課程一直在進行中，中五（沒有教）的課程過去了便過去了。」生物科文憑試部分題目涉及實驗知識，若學生親身做過相關實驗，能更了解實驗設置，鞏固所學。但今年的中六學生卻只能依靠自己的理解回答題目，施瑪恩指：「甚麼（實驗）都沒有做過，只是看到一條題目的話，他隨時有機會不能理解實驗題，繼而影響他答題。」

施瑪恩認為今屆的考生比以往的看起來更疲累，他估計是因為經歷了長時間的網課，恢復面授課堂後難以適應新的上課時間表。（陳映彤攝／大學線授權使用）

混合模式下流浪上課 學生倍感疲勞

今年開學後，學校在9月底陸續恢復半天面授課堂。然而，半日制下教學時間大大縮短，不少學校選擇以上午面授、下午網課的模式追趕教學進度，令部分學生疲於奔命。

應屆文憑試考生高戩瞳家住長沙灣，就讀的聖嘉勒女書院卻位於摩星嶺。學校下午1:00放學，2:30開始網上補課。以校巴離開校園，她一般2:30能剛好趕回家，但亦試過匆忙回到家已是2:45：「他們（課堂）已經開始了，我都未能開始上堂，又吃不了飯。」

為準時補課，高戩瞳放學後會趕快吃飯，再到石塘咀或堅尼地城的自修室上網課，趕不及時就一邊吃飯一邊上課，甚至曾經在前往自修室的路上上課，專注力和學習成效難免受影響。自修室安靜的環境雖然有利學習，卻不便學生回答老師問題：「我在聊天室打『我在自修室』，再展示我的樣子，他（老師）都不理會我，說：『應該能說話吧。』」為回答問題，高戩瞳一聽到老師叫她的名字就要離開座位，走到自修室外的走廊回應老師。

高戩瞳通常會去自修室上學校的網上補課，認為環境較安靜。（陳映彤攝／大學線授權使用）

高戩瞳在全級排名約五十幾，學校沒有派發文憑試的預測成績，但她對自己的信心不大，預料自己最佳五科能考獲20分。然而，她想入讀的香港大學護理學系收分中位數為最佳五科25分。為了考入心儀學系，她在今年報讀了更多補習班，全部六科都補習，現時一星期有五天都要上補習班，有時學校補課至四、五時，也未能立刻回家休息。面對巨大的文憑試壓力，平日又舟車勞頓，身心疲累，高戩瞳經常在上課期間入睡。一次上數學網課時，正在做計時練習的她不知不覺地睡着，直至時限完結才突然驚醒，她亦因此被老師批評。自此之後，高戩瞳用盡千方百計令自己保持精神，但仍經常不敵疲勞：

我試過喝咖啡、喝葡萄適都沒用，吃着口香糖都可以睡覺。

網上教學需改善 考生表現兩極化

學友社學生輔導中心總幹事吳寶城指出，大部分文憑試試卷的考核時間也多於一小時，但疫情下學校實行半日制，令大部分課堂縮短至一小時以內，考生難以在堂上操卷，應對文憑試的心態和表現必受影響。他現時在德信中學任教高中地理科，認為網課對部分考生較為不利：「對某些同學影響較大，例如他們被動一點，直接上課（我）能觀察他的情況……詢問或指導他，但網上教學是單向，無法看到同學這些需要。」他亦認為網課會將考生的優缺點放大，導致學生成績兩極化，不自律的考生欠缺老師督促，變得懶散，成績下跌；較主動的考生能善用網上資源，反覆溫習已錄製的教學影片，同時利用網課以外的時間溫習，成績自然有進步。

吳寶城認為大學重視學生自學的能力，同學們可以在網課期間轉變學習心態，更自律和主動地溫習。（陳映彤攝／大學線授權使用）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：疫情下又一屆DSE生 比上屆更慘】