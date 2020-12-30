DSE歷史科｜考評局前經理楊穎宇因政治壓力請辭　局方反駁無施壓

前歷史科評核發展部經理楊穎宇近日接受多個傳媒訪問，指辭職原因是受到巨大的政治壓力，質疑試題風波是有人以政治需要而曲解題目，訪問期間多次感觸潸然淚下。 考評局今日（30日）發聲明，指沒有向楊穎宇施壓，重申歷年來文憑試的審題委員會人選，皆由考評局全權負責和審批。考評局又指，考評工作涉及保密資料，如有任何人士涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的報導和言論，定必嚴肅跟進。

前歷史科評核發展部經理楊穎宇近日接受多個傳媒訪問，指辭職原因是受到巨大的政治壓力。圖為他在2017年出席書展活動。（網上截圖）

考評局在聲明中指，一直按既定程序和相關法例公正處理人事的任免、待遇和升遷，解釋楊穎宇的離職純因其個人向局方提出請辭，強調考評局委員會及管理層從沒有向楊施壓，沒有就其去留作出任何討論或安排，亦沒有指示任何人士要求他辭職。

考評局重申，歷年來文憑試的審題委員會人選(包括2020年文憑試歷史科)，皆由考評局全權負責和審批；有關取消2020年文憑試歷史科卷一第二題分題(c)一事，是基於獨立、專業及學術考量而作出決定。

涉案題目問考生是否同意「1900年至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊」。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

聲明又指，考評工作涉及保密資料，根據《香港考試及評核局條例》，所有受僱或曾經受僱考評局的人士，包括但不限於參與試題製作人員及評核工作人員，必須把在履行職務時所獲悉的事宜保密。如有任何人士涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的報導和言論，考評局定必嚴肅跟進。