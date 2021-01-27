殯儀業憂封區影響先人出殯　區議員批「突擊式」字眼引起居民恐慌

撰文： 勞敏儀 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-27 10:52

政府昨日（26日）在紅磡及油麻地旺角一帶新增指定檢測區域，區內大廈出現一宗或以上確診個案，或污水檢測結果呈陽性，居民均須接受強檢。有當區區議員認為，政府用「突擊式」字眼引起居民恐慌。另有殯儀業指過年前是較忙錄時刻，憂突然封檢影響殯儀程序。

▼紅磡指定檢測區域▼

「當對方是敵人，才會用突擊」



九龍城區議員（紅磡灣）任國棟在港台節目表示，行政長官林鄭月娥昨在出席行會前，形容會以「突擊式」行動設立「受限區域」，認為有關字眼帶來恐慌，直言「當對方是敵人，才會用突擊」；又指居民有見及佐敦「受限區域」情況，如基層無法上班、希望回家的人受阻、商戶不獲賠償，對有關行動感不舒服，擔心會被列為「受限區域」。

任指，紅磡「指定區域」舊樓衞生情況不理想，使用開放式水斗，亦出現糞渠及污水渠錯駁情況，但指區內確診個案近一星期有下跌趨勢，早前爆疫的紅磡寶石戲院大廈A座，在強制檢測後亦沒有新增確診個案，認為已過了劃為「指定區域」的最佳時機。

殯儀業：倘封檢將影響殯儀程序

紅磡指定區內有不少與殯儀業相關店舖。殯儀業商會會長郭凱邦在商台節目表示，傳統中國人心態都希望在農曆年前辦妥儀式，過年前是比較忙錄的時刻，而圍封消息傳出後，已引起業界廣泛討論，昨日不少業界已計劃將部份物品搬走。他直言，封檢將影響整個殯儀程序，令先人無法出殯及火化，政府須承擔責任。