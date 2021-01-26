指定區域擴大納入紅磡、旺角、果欄　大廈現一宗確診須強制檢測

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-26 17:08

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，食物及衞生局副局長徐德義今日（26日）在疫情記者會宣布，今日起將擴大「指定區域」的強制檢測工作，包括擴大或新增強制檢測區域，涉及佐敦、油麻地/旺角、紅磡及深水埗指定區域，區內大廈出現一宗或以上確診個案，或污水檢測結果呈陽性，居民均需強制檢測。 此外，因應疫情仍嚴峻，原定本周四屆滿的社交距離措施，將延長一星期至2月3日。

食物及衞生局副局長徐德義表示，過去兩周確診個案數據，指在1月12至18日期間，錄得381宗個案，本地個案或與本地個案有關連佔365宗，源頭不明佔32%。在最近一個星期，即1月19日至25日期間，共錄得494宗，本地相關個案佔469宗，源頭不明佔41%，兩星期無病徵個案佔36%。他認為，目前疫情仍嚴峻，故原定本周四屆滿的社交距離措施，將延長一星期至2月3日。

徐德義亦宣布，為進一步截斷傳播鏈，今日起將擴大指定區域的強制檢測工作，其中原有佐敦指定區域擴大至東至彌敦道、南至柯士甸道、西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道、北至甘肅街；新增油麻地旺角指定區域，範圍涉及東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街；另新增紅磡指定區域，範圍涉及東北至差館里、東南至船澳街及寶來街，西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北。另會保留深水埗指定區域，即西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道。

新增紅磡指定區域。

有確診個案大廈 政府會驗污水樣本

他表示，今日起有關指定區域內，若大廈出現一宗或以上確診個案，或污水檢測結果呈陽性，反映存在感染風險，均會納入強制檢測公告；若區內大廈在過去14日出現確診個案，政府會優先為相關大廈進行污水樣本檢測，一旦認為有風險，亦會納入強檢公告。

他又鼓勵即使不是強檢範圍內的居民，也要盡快檢測，當局會延長流動採樣站服務及費用全免，受檢人士可到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測。他強調，會按疫情發展，持續檢視強檢安排，包括劃出新的指定或受限區域。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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