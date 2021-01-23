佐敦封區｜梁子超︰要檢討突襲效率　指定區域周邊爆疫須加強檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-23 19:29

政府今日（23日）凌晨4時，封鎖佐敦指明「受限區域」，為實行禁足檢測先例，圍封約百幢大廈，約萬名居民受影響。呼吸系統專科醫生梁子超認為，措施目的相信是為一舉囊括以往不合作檢測人士，從中找出感染個案，惟今次實施做不到「突襲」，令行動成本效益大打折扣。 梁子超關注，油麻地周邊爆疫情況現比指定區域嚴重，建議整個油尖旺區加強檢測服務，及當一個單位有確診都可以安排強制檢測，須短期內盡量斬斷傳播，否則憂未來一、兩星期每日確診數字會飆升，或超越第三波高峰時間的日增140宗紀錄。

佐敦封區｜許樹昌︰要找出無病徵感染者 如陽性比例高須再檢測

1月23日，佐敦封區，居民禁足，入夜後區內冷清如死城。（羅君豪攝）

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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政府封鎖佐敦指明「受限區域」，目標約48小時完成。梁子超認為，禁足檢測行動作用並非為「清零」，因兩天時間做一次檢測不能覆蓋14天病毒潛伏期，而且以往強制檢測中，絕大部分市民都合作，相信目的是為了一舉囊括以往不合作人士都檢測，惟今次在政府籌備需時走漏風聲，限制一萬人行動自由，卻未能「突襲」向來不願篩檢的人士，他們趁機漏夜搬離，「最想囊括的人不能覆蓋」，令行動成本效益大打折扣，認為政府要檢討。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片／盧翊銘攝）

如發現陽性比例低 可針對個別大廈再檢測

至於檢測一次是否足夠，梁子超表示，該指定區域月內的檢測密度已相當高，在「願檢盡檢」階段都多人參與，核心區域則剛完成強制檢測，雖然有大廈污水渠樣本持續陽性，但有多個原因，如是持續爆發，或者不少人已過上呼帶毒傳播期，但核酸測試未必能夠發現已非活性傳播。

他認為，視乎檢測結果，如數據與之前強制檢測相差無幾，都是個位宗數，「未必值得整區再檢」，只需在發現個案的個別樓宇，安排3日至5日後再強制檢測一次，但如陽性比例異常高，如有幾十座個案，「就要整個區做另一次檢測」。不過，他認為毋須再實施禁足，因現留底市民「一般都會再合作」， 亦對投放資源及對居民困擾最少。

需要加強指定區域外周邊檢測工作

另外，他特別關注油麻地除指定區域外，周邊爆疫情況嚴重，有擴散跡象，「漸漸好大比例去全港各地」，因周邊宗數已多於指定區域內部，強調不能只顧指定區域，形容是全部傳播的「冰山一角」，建議整個油尖旺區加強檢測服務，包括亦收緊至一個單位個案都要整幢大廈強制檢測。他強調，如短期內其他地方無特別措施加強控制，再出現爆疫熱點，或會出現「幾何級數」升勢，憂慮未來一、兩星期，每日確診數字或超越第三波高峰的日增140宗紀錄。

▼1月23日凌晨 金威大廈C單位居民撤離往檢疫中心▼