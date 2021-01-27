3護士確診新冠肺炎　伊院3間內科病房停收症　急症科病房爆滿

社會新聞
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伊利沙伯醫院3名護士確診新冠肺炎，全院3間內科病房停收新症，服務大受影響。消防處應醫院管理局要求，昨天在8小時內把最少16名病人轉送其他醫院；昨天全日只有243人在伊院急症室求診，有急症室醫生透露人數只及平常三分之二，但急症科病房已十分爆滿，約30人等待轉入專科病房。

伊利沙伯醫院3名護士確診新冠肺炎，全院3間內科病房停收新症，服務大受影響。（資料圖片）

醫管局早前呼籲市民盡量避免到伊院急症室求診，又聯同消防處實施特別送院安排，由昨天早上8時30分起，把尖沙咀和黃大仙部分地區的病人轉送到廣華醫院、明愛醫院、聯合醫院，不包括「創傷分流」、「非常危殆」等病人。

消防處回覆查詢時表示，截至昨天‪下午4時‬，消防處救護車共接載63名傷病者前往伊利沙伯醫院急症室求診，為配合醫院管理局的特別安排，另外16名原定送往伊利沙伯醫院急症室的傷病者，則改送往廣華醫院、明愛醫院及基督教聯合醫院急症室接受治療。

消防處截至昨天‪下午4時‬，救護車共接載63名傷病者前往伊利沙伯醫院急症室求診。（資料圖片）

昨天全日只有243人在伊院急症室求診，有該院急症室醫生透露人數只及平常三分之二，但轉入內科的病人有73人，與以往相若，部分人未能安排到入內科病房時，只能於急症科病房等候，令急症科病房十分擠迫，約30人等待轉入專科病房。伊院內科病床於午夜時的使用率是104%，亦已爆滿。

伊利沙伯醫院發言人表示，由於最近有三名護士確診，連同較早前的一名確診護士，醫院共有3個內科病房需要暫時關閉並停收新症。經過醫管局總辦事處協調及公眾呼籲後，昨日伊利沙伯醫院急症室的求診人次較平日少，而輪候入院時間亦較之前短，因此醫院的整體服務壓力暫時得以紓緩，目前急症室及內科病房維持正常運作。醫院感染控制組與衞生防護中心保持緊密溝通，密切監察及審視相關內科病房的情況，並適時商討重開病房的安排。

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